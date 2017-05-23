В Челно-Вершинском районе сотрудники ГИБДД и школьники провели акцию «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»

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Она была направлена на соблюдение водителями скоростного режима.

В рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения в селе Челно-Вершины инспекторы ГИБДД и сотрудники ПДН Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району совместно с педагогом-организатором и ЮИДовцами провели акцию «Сохрани жизнь! Сбавь скорость», направленную на соблюдение водителями скоростного режима.

Символом акции стал самоклеящийся дорожный знак ограничения максимальной скорости «60». Поднимая перед собой тематические плакаты с обращениями ко всем участникам дорожного движения, школьники напомнили им об опасностях превышения скоростного режима. Каждому автомобилю на заднее лобовое стекло с разрешения водителя наклеивался дорожный знак ограничения максимальной скорости «60», чтобы автолюбители не забывали об обещаниях соблюдать скоростной режим.