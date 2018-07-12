В Челно-Вершинском районе откроется военно-спортивный городок «Патриот»

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В нем примут участие ветераны военнослужащие, кадеты ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины, военно-патриотический клуб «Норд», спортивные команды городов и районов Самарской области, а также соседних регионов.Военно-спортивный городок «Патриот» построен на средства социально-культурных проектов ПАО «Лукойл» по итогам конкурса при участии общественной организации «Боевое братство» администрации муниципального района Челно-Вершинский.Программа мероприятий:13 июля – открытие военно-спортивного городка «Патриот»11.00 – сбор участников у памятника БТР на ж/д вокзале, возложение цветов, автопробег по памятным местам (мемориалам, памятникам, обелискам) с. Челно-Вершины12.00 – торжественное открытие военно-спортивного городка «Патриот»12.30-13.30 – концертная программа14 июля – преодоление полосы препятствия и авто-мотогонки по пересеченной местности12.00-12.30 – регистрация участников соревнований12.40 – преодоление командами полосы препятствия14.40 – подготовка участников к авто-мотогонкам15.00 – авто-мотогонки по пересеченной местности17.30-18.00 – подведение итогов, награждение, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников