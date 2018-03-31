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Новости /  Общество /  Социум  

В Чапаевске сотрудники ГИБДД с отрядом ЮИД провели профилактическую акцию «Пешеход, будь внимателен»

31 марта 2018 16:58
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Ребята в стихах разъясняли обязанности пешеходов, предлагали пешим участникам дорожного движения снять наушники, капюшон и переходить дорогу.
Сотрудники ГИБДД Чапаевска совместно с отрядом ЮИД и представителями общественного Совета провели профилактическое мероприятие «Пешеход, будь внимателен». Акция проходила на оживленном пешеходном переходе в центре города вблизи образовательной организации.

Полицейские вместе с ЮИДовцами в ходе мероприятия напоминали пешеходам о необходимости убедиться в безопасности перехода. Активисты привлекали внимание горожан яркими плакатами, вручая памятки и световозвращатели. Ребята в стихах разъясняли обязанности пешеходов, предлагали пешим участникам дорожного движения снять наушники, капюшон и переходить дорогу.

Дорожные полицейские, в свою очередь, проводили экспресс-уроки с пешеходами по правильному и безопасному переходу проезжей части, рассказывали о пользе световозвращающих элементов.

Участники акции внимательно слушали рекомендации детей и сотрудников Госавтоинспекции и благодарили их за полезные советы и обещали соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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Комментарии



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