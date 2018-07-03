В Чапаевске состоится презентация службы персональных помощников по сопровождению инвалидов по зрению

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4 июля в 11.00 в Чапаевске (ул. Ленина, 99) состоится презентация службы персональных помощников по сопровождению инвалидов по зрению. Служба персональных помощников по сопровождению инвалидов по зрению организована в рамках реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы» и является примером совместной деятельности органов исполнительной власти и НКО по реабилитации инвалидов с нарушением зрения, их сопровождению и социальной адаптации.Одной из главных целей социальной реабилитации является адаптация человека с нарушением зрения к социальной реальности. Значимость этого направления заключается в успешной интеграции инвалидов по зрению в общество, а также дальнейшей их социализации. Мероприятия по персональной помощи для инвалидов по зрению реализуются с 2012 года, с 2015 года совместно с Всероссийским обществом слепых.В настоящее время служба работает на территории шести муниципальных образований Самарской области: г.Новокуйбышевск, г.Сызрань, г.Чапаевск, г.Отрадный, г.Похвистнево, м.р. Клявлинский. Ежемесячно силами 6 персональных помощников оказываются услуги 60 инвалидам.Наиболее востребованными услугами являются чтение вслух писем, книг, журналов. Пользуется высоким спросом и услуга сопровождения в социально-значимые учреждения (лечебно-профилактические, учреждения социального обслуживания, в банк, на почту, магазин, вучреждения культуры и искусства), передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети