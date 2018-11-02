В Брянске супруги с болгаркой уничтожили все качели во дворе

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Супружеская пара часто скандалила во дворе из-за шума на игровой площадке и жаловалась, что их буквально "достал детский визг".В результате в один из будних дней, когда большая часть взрослых была на работе, любящие тишину супруги вышли на улицу с болгаркой и буквально уничтожили все качели во дворе.