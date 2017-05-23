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В Борском селе овцевода обвинили в создании неблагоприятной среды для соседей

23 мая 2017 11:56
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В Борском селе овцевода обвинили в создании неблагоприятной среды для соседей
Всё поголовье скота будет вывезено за пределы жилого массива.

Сосед овцевода из с.Борское Самарской области обратился в мировой суд с жалобой на то, что владелец стада мешает ему реализовывать свое право на благоприятную окружающую среду. Животные, а точнее оставляемый ими навоз, источает неприятный запах, который мешает жителю районного центра спокойно соседствовать с фермером.

В ходе судебного заседания соседи решили пойти на мировую и заключить соглашение, в котором было утверждено, что всё поголовье скота будет вывезено за пределы жилого массива, а также на протяжении всего срока содержания сельскохозяйственных животных фермер будет вывозить их отходы жизнедеятельности (навоз) при накоплении объема более одного кубического метра.
В отделе судебных приставов Борского района Самарской области в отношении гражданина А. было возбуждено исполнительное производство об устранении препятствий в осуществлении прав на благоприятную окружающую среду.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем было установлено, что на территории двух участков, принадлежащих должнику, содержится поголовье овец численностью более 100 голов, а экскременты животных, хранящиеся в большом количестве, источают крайне неприятный запах.

Мужчине был установлен срок для исполнения решения суда. Фермер обратился в суд за предоставлением отсрочки, сообщает сайт самарских приставов.

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