В Борском и Богатовском районах СО подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья»
9 марта 2019 14:26
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Мероприятие проведено совместными силами инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, оперуполномоченных и представителей Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Борский.
Стражами правопорядка проверено более 30 родителей, двое из них поставлены на профилактический учет. К административной ответственности привлечено 11 родителей, из них в отношении 9 родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, на 2 человек - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Полицейские проверили 33 места массового скопления молодежи. Проведен ночной рейд по выявлению детей без сопровождения родителей после 22:00 в общественных местах. При патрулировании выявлено 3 несовершеннолетних. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы.
Стоит отметить, что для выявления неблагополучных семей и пресечения случаев насилия в семье в отношении несовершеннолетних важна активная жизненная позиция каждого гражданина, поэтому, если Вы стали свидетелем подобного происшествия, сообщите в полицию следующими способами:
В Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22 и обратившись в ближайший отдел полиции - по телефонам дежурных частей или 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);
Обратившись на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений», передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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