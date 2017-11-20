В Большеглушицком реабилитационном центре презентуют новое стационарное отделение «Вместе с мамой»

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Цель мероприятия – информирование родителей детей-инвалидов об открытии нового реабилитационного курса «Вместе с мамой» для детей с тяжёлой патологией и детей-колясочников в сопровождении законного представителя.В 2017 году в Большеглушицком реабилитационном центре внедрено новое направление работы – предоставление курса реабилитации «Вместе с мамой». Комплексную реабилитацию могут пройти дети-инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет, имеющие заболевания нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, со значительно выраженными двигательныминарушениями, которые нуждаются в постоянной помощи законного представителя (одного из родителей).В Центре предоставляется широкий спектр услуг для детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, предоставляются различные курсы реабилитации, в зависимости от заболевания и пожеланий родителей.Напомним, услугами центра могут пользоваться не только Большеглушицкого района, но и детям с ограниченными возможностями из других районов Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.