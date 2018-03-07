В Большеглушицком районе сотрудники ОГИБДД провели праздничную акцию «Цветы для автоледи»

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7 марта на главной улице села Большая Глушица сотрудники ДПСОГИБДД Отделения МВД России по Большеглушицкому районуостанавливали автомобили, которыми управляли автоледи, не для того, чтобы проверить у них документы или составить протокол, а чтобыпоздравить представительниц прекрасного пола с наступающим праздником весны 8 Марта. Стоило увидеть на дороге сотрудников ОГИБДД с букетами в руках, как на лицах женщин сразу появлялась улыбка.Женщинам за рулем полицейские вручали цветы, желали, счастья, добра, весеннего настроения, оставаться такими же очаровательными. Не забыли госавтоиспекторы напомнить женщинам о соблюдении мер безопасного вождения и поведения на дороге.Стражи правопорядка отпускали улыбающихся женщин по своим делам. Несмотря на мороз, большеглушицким автолюбительницамобеспеченно весеннее настроение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области