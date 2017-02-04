В Большеглушицком районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус»

61

Детям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и о том, какие опасности может таить дорога. Ребятам подробно рассказали, где и какие дорожные знаки расположены и что они обозначают. Возглавили «Шагающий автобус» родительская общественность и педагоги.Основная цель мероприятия состояла в закреплении навыков безопасного и правильного передвижения школьников по дорогам населенного пункта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.