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Новости /  Общество /  Социум  

В Большеглушицком районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус»

4 февраля 2017 17:31
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Основная цель мероприятия состояла в закреплении навыков безопасного и правильного передвижения школьников по дорогам населенного пункта.
В ходе мероприятия волонтёры и учащиеся старших классов на практике показали младшим школьникам безопасный маршрут до учебного учреждения.

Детям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и о том, какие опасности может таить дорога. Ребятам подробно рассказали, где и какие дорожные знаки расположены и что они обозначают. Возглавили «Шагающий автобус» родительская общественность и педагоги.

Основная цель мероприятия состояла в закреплении навыков безопасного и правильного передвижения школьников по дорогам населенного пункта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



 
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