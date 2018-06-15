В Большечерниговском районе состоится башкирский национальный праздник «ЙЫЙЫН-2018»
15 июня 2018 15:58
Цель праздника — укрепление единства и дружбы народов, живущих на Самарской земле, сохранение и развитие культурных традиций башкирского народа.
Организаторы — Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» г. Самары, Самарская областная общественная организация поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир», Администрация муниципального района Большечерниговский при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства культуры Республики Башкортостан и государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов».
Ожидается, что на празднике будет присутствовать более 3 тысяч человек, в том числе примет участие делегация из Республики Башкортостан.
В программе праздника — большой праздничный концерт, посещение башкирских юрт, в которых гости смогут познакомиться с башкирскими обрядами, дегустация блюд национальной кухни, спортивные состязания, конкурсы.
Участниками концертной программы станут творческие коллективы Самарской области, в том числе башкирский народный ансамбль «Ляйсан» (г. Самара), башкирское объединение «Курай» с. Большая Черниговка, народный башкирский фольклорный коллектив «Родные напевы» с. Кочкиновка Большечерниговского района, коллективы башкирской художественной самодеятельности с. Ташкустяново и с. Муратшино Большеглушицкого района, а также гости из Стерлитамака и Куюргазинского района Республики Башкортостан.
Йыйын — древний башкирский праздник, который знаменовал собой все крупные события в жизни башкирского общества. На празднество всегда приглашались жители из других аулов. Жилище, в котором на время праздника останавливались гости, обретало, по представлениям башкир, благополучие. Поэтому гостей, приехавших издалека, башкиры обязательно приглашали к себе в дом. Этот богатый историко-культурный, нравственный смысл праздника сохраняется и поныне, служит делу воспитания новых поколений.
Сегодня «Йыйын» получил второе рождение и стал частью культурного календаря Самарской области, собирая участников и гостей — представителей разных народов не только из нашего региона, но и из соседних областей. И давно замечено, что общие праздники, как и общий труд, способствуют укреплению межнационального и межконфессионального единства в нашем многонациональном регионе.
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