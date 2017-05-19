В Большечерниговском районе приставы посетили алиментщиков

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Судебные приставы-исполнители Большечерниговского района Самарской области отправились в рейд по родителям-должникам. В рамках акции «Подари ребенку лето!» работники УФССП России по Самарской области напомнили алиментщикам о важности не только своевременного погашения алиментных задолженностей, но и проявления заботы и внимания к своим детям.В ходе рейда судебными приставами было посещено 10 адресов граждан, у которых имеются задолженности по алиментам. Родители-должники были предупреждены о грозящей им ответственности, в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств перед собственными детьми. Граждан предупредили о применении к ним всего комплекса мер принудительного исполнения, в том числе привлечения их к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и уголовной - по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).Не желая быть привлеченным к административной и уголовной ответственности, гражданин М., также числящийся должником по алиментным обязательствам и имеющий долг в 70 тысяч рублей, полностью погасил задолженность перед собственным ребенком. Также мужчина вместе с еще 3-мя должниками предоставили судебным приставам сведения о трудоустройстве. Теперь алименты будут удерживаться из заработной платы родителей-алиментщиков.