В Большечерниговском районе Самарской области выявлен вирус нодулярного дерматита крупного рогатого скота

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Патологический материал был взят от животных, принадлежащих владелице личного подсобного хозяйства п. Восточный. В результате лабораторных исследований в 4–х пробах патологического материала методом ПЦР выявлен геном вируса нодулярного (узелкового) дерматита.По данному факту самарскими ветеринарами был проведен клинический осмотр 3340 голов крупного рогатого скота в 9 населенных пунктах и 2 сельхозпредприятиях Большечерниговского района, из них выявлено с клиническими признаками 135 голов, отобраны пробы биологического материала и направлены для подтверждения во ВНИИЗЖ. Все обследованные животные, обработаны инсектицидным препаратом, больные и подозреваемое в заболевании животные изолированы, проводится курс лечения противовирусными и антибактериальными препаратами. В настоящее время проводится весь необходимый комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации очага инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения по территории Самарской области.В настоящее время региональным департаментом ветеринарии подготовлен проект приказа об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Большечерниговского района Самарской области.Необходимо отметить, что впервые в Самарской области случай инфицирования данным заболеванием был отмечен в октябре 2016 года в Шигонском районе. Тогда благодаря слаженности действий ветеринарной службы, муниципалитета и бдительности граждан заболевание удалось оперативно купировать и не допустить его распространения на другие территории региона, сообщает сайт региональтного Минсельхоза.