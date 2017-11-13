В Безенчукском районе полицейские провели профилактическое мероприятие

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Со студентами, проживающими в общежитии при учебном заведении, было проведено собрание, на котором выступили начальник по охране общественного порядка ОМВД России по Безенчукскому району подполковник полиции Хаётулло Усмонов и участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН капитан полиции Елена Жилкина.Сотрудники полиции рассказали ребятам о статистике правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 2017 году на территории Безенчукского района, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение их. Особое внимание было уделено недопущению курения и распития спиртных напитков в общественных местах, в том числе на территории образовательного учреждения и детских площадках; доведена информация об основных положениях Федерального закона от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 15- ФЗ, размерах штрафов за совершение подобных правонарушений. Правоохранители напомнили студентам о Правилах проживания в общежитии, нормах поведения и времени нахождения в общественных местах до 22-00 часов.В мероприятии участвовало 70 человек. В заключение студенты задали сотрудникам полиции интересующие вопросы и, получив исчерпывающие ответы, поблагодарили за встречу, сообщает облМВД.