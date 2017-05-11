В Безенчукском районе изъяли 260 литров алкоголя

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Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» проведена проверка деятельности магазина, расположенного в селе Купино Безенчукского района.В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции в отсутствии сопроводительных документов. За совершение данного правонарушения в отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении. Находящаяся в обороте алкогольная продукция объемом 260 литров стоимостью более 23 000 рублей изъята.Виновника нарушения ожидает административный штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей, сообщает облМВД.