В Безенчуке полицейские провели в детском лагере «Солнечный берег» мероприятие «Жизнь без наркотиков»
13 августа 2018 15:45
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В мероприятии приняли участие свыше 70 человек. Перед воспитанниками выступили начальник ОМВД России по Безенчукскому району полковник полиции Вячеслав Тараканов, оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Денис Тегай, председатель Общественного совета Нина Корнелюк.
Полицейские проинформировали отдыхающую смену лагеря о причинах и последствиях употребления запрещенных веществ, об опасности возникновения зависимости от наркотиков и их пагубном влиянии на организм человека. Особое внимание было обращено на ответственность, предусмотренную за употребление и распространение наркотических средств.
Председатель Общественного совета Нина Корнелюк рассказала ребятам об интересных хобби, порекомендовала заниматься спортом, получать новые знания и навыки, чтобы даже не возникало мыслей о пагубных увлечениях.
В ходе общения сотрудники полиции и общественники рассказали детям о пользе здорового образа жизни, рекомендовали не иметь вредных привычек и никогда не употреблять наркотики, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской област
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Мероприятия
В Безенчуке полицейские провели в детском лагере «Солнечный берег» мероприятие «Жизнь без наркотиков»