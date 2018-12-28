В Администрации Самары утвержден список ответственных должностных лиц для дежурства в дни новогодних каникул
28 декабря 2018 16:09
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В случае возникновения нештатных ситуаций (коммунальные аварии, пожары и т.д.) в дни новогодних каникул жители по телефону могут обращаться по указанным здесь телефонам, передает пресс-служба горадминистрации.
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