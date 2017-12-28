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, в Администрации Самары состоялось подписание трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений. Соглашение, нацеленное на создание условий для развития экономики и социально-правовой защиты трудящихся, подписали Глава Самарывице-президент Ассоциации Союза работодателей Самарской областии председатель Федерации профсоюзов Самарской областиТрехстороннее соглашение заключается в Самаре с 2001 года. Стороны, подписавшие его, предпринимают меры по повышению качества жизни работников и их семей, поддержанию социальной стабильности, обеспечению социальной защиты населения. Кроме того, документ определяет шаги по развитию эффективной инфраструктуры рынка труда, подготовке квалифицированных кадров и обеспечению безопасности рабочих мест.В соглашении на 2018-2020 годы акцент будет сделан на работу в области молодежной политики. Это позволит создать условия для самореализации молодежи и включения молодых самарцев в социальную, культурную и научную жизнь города.«Новое соглашение даст нам возможность еще больше сплотиться в решении важных задач, касающихся социально-трудовых отношений. Убеждена, что в течение следующих трех лет нас ожидает конструктивный и заинтересованный диалог, который будет иметь конкретные результаты», - отметила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба администрации Самары.