В Администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков, регулирующих остановку и стоянку автотранспорта

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Отправной точкой выездного совещания стал сквер в районе Никитинской площади, благоустроенный в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Коммунальные службы уже привели в порядок после снегопадов территорию самого общественного пространства, а вот до прилегающих тротуаров очередь еще не дошла. Елена Лапушкина поручила в кратчайшие сроки исправить ситуацию.Оптимизировать работу по ликвидации последствий снегопада предстоит и управляющим компаниям: в адрес Главы города поступили обращения от жителей домов на Дачной, 13 и Владимирской, 34, которые недовольны уборкой от снега дворов. Елена Лапушкина лично посетила эти территории и пообщалась с жителями:«Наш дом построен в 1978 году, и многие жители проживают здесь именно с того времени, это уже пожилые люди. Им тяжело передвигаться по расчищенным дорогам, не говоря о заснеженных тротуарах, - рассказали Главе жители дома на Дачной, 13. – Обращения в управляющую компанию результатов не дают: мы не видим ни дворников, ни снегоуборочной техники».Представитель управляющей компании отметил, что зачастую расчистке дворов мешают припаркованные автомобили.«Для того, чтобы не возникало подобных ситуаций, проводите информационную работу с населением: через старших по домам, через объявления на подъездах рассказывайте о том, в какие дни и в какое время планируете задействовать технику для уборки снега. Я уверена, что, если такая работа будет проведена грамотно, люди вас услышат и уберут автомобили на время расчистки. И работать таким образом нужно по всем территориям, которые находятся у вас на обслуживании, - поручила Елена Лапушкина представителю УК. – В случае, если вы не выйдете на диалог с жителями, не начнете добросовестно выполнять свои обязанности, мы воспользуемся своими правами, подключим государственную жилищную инспекцию».На оставленные автомобили Главе города пожаловалось и руководство муниципального предприятия «Благоустройство». Они отмечают, что найти собственников автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части, гораздо сложнее:«В центральных частях города жители зачастую оставляют свои транспортные средства на дорогах, особенно на ночь. Так как основная работа по уборке улично-дорожной сети проводится именно в ночное время, это доставляет серьезные неудобства, не дает расчистить проезжую часть от борта до борта», - рассказал директор муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников.По словам коммунальщиков, осложняют ситуацию знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта лишь в определенные дни недели.«Например, по улице Клинической по обеим сторонам парковка запрещена только по средам. Это значит, что если снегопад идет в четверг, то провести полноценную очистку дороги мы сможем только через неделю, когда будет действовать знак. Поможет исправить ситуацию замена на знаки, запрещающие оставлять автомобили по четным и нечетным числам», - пояснил Главе города Евгений Садовников.«К решению этого вопроса стоит подойти комплексно. Соберите информацию о тех объектах улично-дорожной сети, где проблема стоит особенно остро. Дальше совместно с ГИБДД и общественностью необходимо разработать новую схему, определить, где стоит установить знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам, а где – в ночное время», - поручила Елена Лапушкина руководителю Департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину.По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели. При это специалисты отмечают, что уже побит рекорд: на данный момент в городе выпал 61 мм осадков, что в два раза больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы справиться с последствием снегопада, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме: ежедневно на полигоны вывозится 10-12 000 тонн снега. Так только сегодня в дневную смену на расчистку улично-дорожной сети от снега было выведено 169 единиц спецтехники и 317 рабочих. В ночную смену планируется усилить работу по очистке и вывести 360 снегоуборочных машин, передает пресс-служба горадминистрации.