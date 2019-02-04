В Администрации Самары разработана система развития кадровой политики

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Руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Екатерина Степанова доложила, что по поручению главы города в этом году кадровый проект Администрации «Самарская траектория роста» будет не только продолжен, но и модернизирован.«Департаментом разработана концепция трех значимых проектов. Это проект разработки и внедрения системы стажировок в Администрации Самары, целью которого является совершенствование работы с муниципальным кадровым резервом. Также будет создана «Траектория почета», в рамках которой будет организована работа по повышению квалификации сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, таких сотрудников будут привлекать к образовательной, консультационной деятельности и работе в качестве наставников. А для сотрудников, завершивших карьеру, в рамках «Траектории почета» планируется создать «Институт советников», с помощью которого они смогут реализовать себя посредством участия в коллегиальных органах и социально-значимых проектах», - пояснила Екатерина Степанова.Также Екатерина Степанова рассказала, что Департаментом разработан проект «Мама на учебе», нацеленный на повышение квалификации муниципальных служащих, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Этот проект решает задачи, поставленные национальным проектом «Демография».«Эта категория работников выпадает из процесса муниципальной службы на длительный срок, в который происходят изменения в федеральном законодательстве, в части основ муниципальной службы, в распределении полномочий и так далее. Из-за этого при возвращении на работу такой муниципальный служащий сталкивается с определенными адаптационными трудностями, что существенно замедляет рабочий процесс», - отметил руководитель Департамента.Для того, чтобы облегчить процесс вхождения в рабочий ритм по окончании декрета, для муниципальных служащих в отпуске по уходу за ребенком будет организован ежегодный курс повышения квалификации с использованием дистанционных технологий.Кроме того, для реализации задач, обозначенных в национальном проекте «Цифровая экономика», в кадровый процесс Администрации внедряются современные цифровые технологии. К примеру, сейчас ведется активная разработка универсальной системы оценки профессиональных качеств как действующих сотрудников, так и членов кадрового резерва, кандидатов, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных предприятий, а также студентов до и после прохождения практики в структурных подразделениях Администрации. Такой подход позволит получать объективные сведения о компетенции каждого сотрудника, обеспечит прозрачность при подборе кадров на муниципальную службу, а также позволит оценить эффективность прохождения практики студентами, передает пресс-служба горадминистрации.