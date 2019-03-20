В Администрации Самары прошло первое в 2019 году заседание городской Общественной палаты
20 марта 2019 20:04
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«В текущем году и следующие пять лет деятельность Администрации города, региона и страны в целом будет направлена на реализацию 12 национальных проектов, разработанных в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации», - отметила Елена Лапушкина.
Самара участвует в формировании региональной составляющей 11 национальных проектов из 12 возможных: «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
К примеру, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» призван коренным образом изменить ситуацию с качеством автомобильных дорог. На 2019 год запланирован ремонт 490 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, включающий капитальный ремонт Заводского шоссе от Земеца до XXII Партсъезда, улицы Стара-Загора на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной и Победы на участке от проспекта Кирова до Елизарова. В текущем году также планируется ввести в эксплуатацию пять объектов дорожной сети в Красноглинском, Куйбышевском и Октябрьском районах Самары.
В рамках проекта «Жилье и городская среда» в Самаре реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Одной из его главных целей является рост числа активных горожан, напрямую участвующих в улучшении городских территорий.
Напомним, с 1 по 3 марта самарцы приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору объектов, нуждающихся в благоустройстве. Максимальное количество голосов получили четыре общественных пространства: бульвар Металлургов, Крымская площадь, сквер на проспекте Ленина от Первомайской до Осипенко и территория, прилегающая к Храму Кирилла и Мефодия со стороны Солнечной. Именно эти объекты будут благоустроены в текущем году. Также на 2019 год запланировано благоустроить 51 дворовую территорию.
В рамках проекта «Образование» в 2019 году в Самаре планируют открыть два новых детских сада на 240 мест каждый: один появится на улице Алма-Атинская, второй на Ташкенской. Также будет выполнен капитальный ремонт трех зданий бывших детских садов, возвращенных в систему дошкольного образования. Два из них рассчитаны на 240 мест: на улице Ново-Вокзальной, 213 и проспекте Карла Маркса,448а, третий на сто мест находится на улице Степана Разина, 31б.
«На данный момент для Самары установлено более 50 целевых показателей, по которым будет оцениваться ход реализации нацпроектов. В настоящее время отраслевые департаменты Администрации города продолжают совместную работу с профильными министерствами Правительства Самарской области по дальнейшему уточнению и согласованию этих индикаторов», - рассказала Глава города.
Председатель Общественной палаты Самары Сергей Семченко выразил готовность оказать необходимую поддержку для плодотворной совместной работы и достижения поставленных целей:
«Мы готовы привлечь экспертные группы, состоящие из специалистов самых разных областей знаний, для того, чтобы не только провести мониторинг, но и поделиться своими идеями, прогнозами, предложениями», передает пресс-служба горадминистрации.
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