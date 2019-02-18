В Администрации Самары обсудили планы по развитию транспортной инфраструктуры

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В понедельник, 18 февраля, в горадминистрации под председательством главы Самарысостоялось рабочее совещание, на повестку которого были вынесены вопросы о модернизации городской системы общественного транспорта.Руководитель Департамента транспортадоложил главе, что структурным подразделением подготовлен комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности работы общественного транспорта.«В частности, в планах на 2019 год – увеличить выпуск на линию подвижного состава ТТУ, повысить заработную плату водителям трамваев и троллейбусов на 15%, разработать проект второго радиуса трамвайных путей со стороны Безымянки на стадион «Самара Арена», - пояснил Сергей Маркин.Строительство правого поворота позволит завести на стадион трамвайные маршруты № 21, 22, 24, 25, что даст самарцам возможность уехать со стадиона в разные части города.Также Сергей Маркин доложил, что в этом году Департамент планирует увеличить и выход трамваев и троллейбусов на линию, а также ввести бескондукторную систему оплаты проезда на некоторых маршрутах наземного общественного транспорта.«Предполагается внедрение автоматизированной системы в двух вариантах: первый вариант подразумевает установку валидаторов для оплаты проезда только у передних дверей. Такая модель подходит для маршрутов с низким пассажиропотоком. На загруженных маршрутах мы предлагаем установить валидаторы на всех дверях, чтобы ускорить посадку», - рассказал руководитель Департамента.Кроме того, в планах городской Администрации – обновление подвижного состава. К примеру, совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области проработан вопрос закупки новых вагонов метрополитена и проведения капитального ремонта имеющихся. Таким образом, уже в этом году будет закуплено 4 вагона, а всего до 2023 года планируется закупить 22 и отремонтировать 24 вагона.Не останется без внимания и вопрос о модернизации схемы дорожного движения. В 2019 году городскому Центру организации дорожного движения перейдут полномочия по эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением, внедренной на Московском шоссе и на Ново-Садовой.«В дальнейшем к системе АСУДД будут подключаться и дороги городского подчинения, что позволит увеличить их пропускную способность», - пояснил Сергей Маркин.Количество пробок на дорогах также позволит сократить проект «Умный город», в рамках которого будет проведена инвентаризация улично-дорожной сети и создана ее цифровая модель. Кроме того, проект предполагает актуализацию транспортной модели Самары, создание системы транспортно-пересадочных узлов, развитие парковочного пространства, передает пресс-служба горадминистрации.