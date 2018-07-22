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В возрасте 55 лет умерла переводчица книг про Гарри Поттера Мария Спивак

22 июля 2018 16:45
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Спивак написала два собственных романа.
Умерла российская писательница и переводчица Мария Спивак, получившая известность своими переводами на русский романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, передает РБК.

О смерти Спивак сообщила 20 июля на своей странице в сети Facebook директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP», — написала она.

Позже информацию о смерти Спивак официально подтвердили РБК в издательстве «Фантом Пресс». Переводчица умерла из-за тяжелой болезни. «Причина смерти — болезнь. Место похорон пока неизвестно», — отмечается в сообщении.

Спивак написала два собственных романа — «Год черной луны» (было опубликовано издательством «Фантом Пресс») и A World Elsewhere (на английском языке), однако широкую известность получила как переводчица книг о Гарри Поттере. Первоначально ее переводы считались неофициальными, а правообладатели добивались их удаления с фанатских сайтов. Однако в 2013 году права на издание книг о Гарри Поттере приобрела издательская группа «Азбука-Аттикус», и входящее в состав группы издательство «Махаон» выпустило все семь романов, а также пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» и книги «Квидиш сквозь века», «Фантастические твари и где они обитают» и «Сказки барда Бидля» в переводах Спивак.

​Переводы Спивак, особенно то, что она переводила имена многих героев (так, Северус Снейп стал у нее Злодеусом Злеем), нравились далеко не всем. «Пока мой перевод лежал только в Сети, я получала миллионы восторженных писем. А когда его издали, то я стала получать не только многочисленные ругательные отзывы, но и еще более многочисленные угрозы меня убить», — говорила сама переводчица.


Фото: Личная страница Alla Shteynman в Facebook

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Комментарии



Социум
22 июля 2018  17:44
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