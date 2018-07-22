В возрасте 55 лет умерла переводчица книг про Гарри Поттера Мария Спивак
22 июля 2018 16:45
200
О смерти Спивак сообщила 20 июля на своей странице в сети Facebook директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.
«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP», — написала она.
Позже информацию о смерти Спивак официально подтвердили РБК в издательстве «Фантом Пресс». Переводчица умерла из-за тяжелой болезни. «Причина смерти — болезнь. Место похорон пока неизвестно», — отмечается в сообщении.
Спивак написала два собственных романа — «Год черной луны» (было опубликовано издательством «Фантом Пресс») и A World Elsewhere (на английском языке), однако широкую известность получила как переводчица книг о Гарри Поттере. Первоначально ее переводы считались неофициальными, а правообладатели добивались их удаления с фанатских сайтов. Однако в 2013 году права на издание книг о Гарри Поттере приобрела издательская группа «Азбука-Аттикус», и входящее в состав группы издательство «Махаон» выпустило все семь романов, а также пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» и книги «Квидиш сквозь века», «Фантастические твари и где они обитают» и «Сказки барда Бидля» в переводах Спивак.
Переводы Спивак, особенно то, что она переводила имена многих героев (так, Северус Снейп стал у нее Злодеусом Злеем), нравились далеко не всем. «Пока мой перевод лежал только в Сети, я получала миллионы восторженных писем. А когда его издали, то я стала получать не только многочисленные ругательные отзывы, но и еще более многочисленные угрозы меня убить», — говорила сама переводчица.
Фото: Личная страница Alla Shteynman в Facebook
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июля 2018 17:44
Всех кто видел девочку просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52; 02; 102. Социум
173
22 июля 2018 17:26
А трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование начнет постепенно сокращаться. Социум
108
22 июля 2018 16:51
Президент обещал подумать. Социум
190
Здравоохранение
20 июля 2018 16:29
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
323
20 июля 2018 15:36
По уровню поражённости ВИЧ-инфекцией Самарская область сместилась с третьего на пятое место в РФ среди регионов. Здравоохранение
286
19 июля 2018 19:32
Сегодня ведомственные награды получили главный врач чемпионата Армен Бенян и замминистра Татьяна Сочинская. Здравоохранение
354
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
94
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
434
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
316
Туризм
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
186
19 июля 2018 11:24
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим». Туризм
241
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
496
Образование
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
216
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
330
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
467
Культура
22 июля 2018 17:09
Почти половину из списка топ-50 музыкантов заняли рок-группы, на втором месте - исполнители кантри музыки. Культура
135
21 июля 2018 11:40
На нем музыканты будут играть для гуляющих. Культура
446
21 июля 2018 10:53
Он в течение двух дней состоится на набережной Волги. Культура
454
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
882
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1134
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1135
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
469
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
503
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
561
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
727
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2293
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2736
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1183
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1131
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2844
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1908
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3076
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
392
Мероприятия