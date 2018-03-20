В региональном центре инноваций StartupSamara стартует Хакатон для школьников

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Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.Тема Хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей, контроля и повышения качества городской инфраструктуры с помощью работы с геоданными, аналитики, интерактивных графиков, моделирования и прототипирования.Подробности по ссылке http://hackathon.samregion.ru/ , сообщает пресс-служба облправительства.