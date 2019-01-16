В полуфинал конкурса "Лидеры России" от Самарской области вышли 61 человек
16 января 2019 14:15
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Всего в Приволжском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 434 человека. Внутри ПФО регионы распределились следующим образом: Нижегородская область – 89 (20,51%) участников, Самарская область – 61 (14,06%), Республика Башкортостан – 50 (11,52%), Республика Татарстан – 42 (9,68), Пермский край – 40 (9,22%), Саратовская область – 34 (7,83%), Республика Удмуртия – 23 (5,30%), Оренбургская область – 18 (4,15%), Кировская область – 17 (3,91%), Республика Чувашия – 16 (3,69%), Ульяновская область – 15 (3,46%), Пензенская область – 12 (2,76%), Республика Мордовия – 11 (2,53%), Республика Марий Эл – 6 (1,38%).
В этом году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий, передает пресс-служба агентства по реализации молодёжной политики СО.
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