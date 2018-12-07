В горадминистрации обсудили перспективы развития лесопарковой зоны в Кировском районе Самары
7 декабря 2018 20:54
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Поводом для встречи с журналистами стал общественный резонанс, который вызвала выдача разрешения ООО «Стройресурс» на подготовку документации по планировке территории в границах квартала, ограниченного улицами Стара-Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа Самара. В обсуждении темы также приняли участие глава
Администрации Кировского внутригородского района Игорь Рудаков и представители Общероссийского народного фронта.
Как пояснил Сергей Шанов, территория, за разрешением на разработку проекта планировки и межевания которой обратилось ООО «Стройресурс», является элементом планировочной структуры нашего города. Помимо парка 60-летия Советской власти в заявленную территорию входят также больница им. Середавина, мкр. 14а, капитальные гаражи, территория, занятая линейными объектами (ЛЭП).
«Необходимо подчеркнуть, что такой правовой акт дает возможность разработать два документа. Это проект планировки – документ, в котором определяются границы зон размещения каких-либо объектов, параметры, в случае если предполагается какая – либо застройка, показываются расчеты по социальной обеспеченности данной территории, определяются границы зон территории общего пользования. Проект межевания – документ, который делается на основании проекта планировки и формирует земельные участки. Данное разрешение не порождает прав на земельные участки и не является разрешительным документом на какие бы ни было конкретные действия. Этот документ дает возможность разработать проект развития всей территории,
включающей и больницу, и существующие жилые дома, и территорию парковой зоны», - отметил Сергей Шанов.
Согласно сведениям Управления Росреестра по Самарской области 25 Га из общей территории в 175 Га находятся в частной собственности. Остальная территория имеет статус земли, государственная собственность на которые не разграничена. Силами муниципалитета предпринимались попытки поставить эти земли на кадастровый учет. Департаментом градостроительства были разработаны схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, было обращение в Управление Росреестра для осуществления их кадастрового учета, но получен отказ.
Аргументом стало то, что парковая территория является территорией общего пользования, а постановка на кадастр в этом случае возможна только через проект планировки и межевания. Поэтому разработка ООО «Стройресурс» соответствующей документации позволит завершить постановку на кадастровый учет парка. А это в свою очередь даст возможность принять
территорию в муниципальную собственность, чтобы у города появились правовые основания обслуживать и благоустраивать эту зону.
Важно отметить, что подготовка документации по планировке будет проводиться в рамках четко изложенного технического задания, а по итогам будут проведены публичные слушания. Кроме того, как рассказал Игорь Галахов, инициировано обсуждение итогового документа также на Градостроительном Совете.
«Учитывая тот факт, что общественность активно включилась в тему перспектив развития данной территории, сейчас в хорошем смысле это может «обрасти» дельными предложениями. Техническое задание, которое сейчас опубликовано на сайте городской администрации можно считать открытым документом, он будет пополняться и в итоге должен отразить решения, принятые обществом», - подчеркнул Игорь Галахов.
В ходе брифинга были озвучены опасения жителей за судьбу зеленых насаждений в парке.
«В соответствии с Правилами благоустройства в Самаре Департамент городского хозяйства осуществляет выдачу так называемых порубочных билетов. Без них рубить деревья нельзя. На сегодняшний день подобных обращений не было. Но если даже они появятся, то разрешения на вырубку выдаваться не будут», - разъяснил Олег Ивахин.
Кроме того, как отметил Игорь Рудаков, в рамках муниципального земельного контроля проводятся регулярные проверки. Вырубка деревьев на территории парка не зафиксирована.
Также в ходе обсуждения были озвучены предложения представителей Общероссийского народного фронта о включении данной территории в лесопарковый зеленый пояс Самары и придании ей статуса «зеленый щит», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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