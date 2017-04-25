В Самару возвращается традиция отмечать 1 мая в формате демонстрации
25 апреля 2017 14:57
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1 мая в Самаре состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. Центральным событием станет массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейская от улицы Ленинградской до улицы Полевой через площадь им.
В.В.Куйбышева.
Как отмечает председатель общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области» Павел Ожередов, в Самару возвращается традиция отмечать 1 мая в формате демонстрации. Впервые после 1990 года первомайская демонстрация пройдёт в виде традиционного шествия через площадь имени В.В.Куйбышева
На площади Куйбышева установлены трибуны на 10 тысяч зрительских мест для гостей праздника. Приглашаются все желающие – вход свободный. Проход на площадь будет осуществляться через рамки КПП. Для зрителей наиболее быстрый
способ попасть на трибуны через КПП, который будут расположены со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской/Вилоновской.
Кроме того, каждый желающий сможет присоединиться к демонстрации в качестве участника колонны.
Формирование колонны демонстрантов будет происходить на улице Молодогвардейская с 09.00 до 10.30 по следующей схеме:
- в границах улиц Красноармейской и Л.Толстого на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Железнодорожном, Красноглинском и Кировском районах.
Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Галактионовской/Красноармейской, Л.Толстого/Галактионовской, Чапаевской/Л.Толстого;
- в границах улиц Л.Толстого и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Л.Толстого/Галактионоской, Чапаевской/Л.Толстого, Чапаевской/Некрасовской.
- в границах улиц Ленинградской и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей, сотрудников предприятий и организаций, расположенных в Самарском и Советском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Чапаевской/Некрасовской и Молодогвардейской/Ленинградской.
В колоннах районов будут представлены трудовые коллективы, которые составляют трудовую основу города.
Демонстрация будет сопровождаться выступлением лучших творческих коллективов города. В колоннах пройдут более 1000 артистов. Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева для всех участников Праздника Весны и Труда будет организован авто-, мотопарад.
Жители и гости города Самары увидят яркие показательные выступления авто и мототехники – парад ретро автомобилей, заезды велосипедистов и мотоциклистов, грандиозное флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, уникальное экстремальное трюковое байк-шоу «Обморок рейсинг» совместно с велотриалом.
По завершении праздника техника останется на площади и станет экспозицией выставки. Все желающие смогут посидеть за рулём уникальных автомобилей прошлых лет и сделать фотографии на память.
.Информация по перекрытию дорог для автомобилистов о перекрытии!
В связи с подготовкой и проведением мероприятия планируется ограничить движение и стоянку автотранспорта:
с 16.00 30 апреля до 22.00 1 мая:
по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской;
по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;
по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
с 16.00 30 апреля до 16.00 1 мая:
по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;
по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
с 8.00 до 14.00 1 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой, сообщает пресс-служба облправительства.
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