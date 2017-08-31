В Самарском Доме молодёжи пройдёт акция «Память. Беслан»

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Школьники, студенты и представители молодёжных организаций города соберутся вместе, чтобы вспомнить жертв террористических актов. Гостями акции станут представители Самарской городской общественной организации ветерановвойны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и сотрудники центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области.Гости расскажут о правильном поведении при обнаружении опасных предметов, правилах поведения во время террористических актах. Молодые люди смогут задать вопросы о работе спецназа, о необычных случаях, которые происходят на службе. У участников акции будет возможность не только послушать ветеранов спецназа, но и посмотреть как работают настоящие служебные собаки.В честь сотрудников спецназа России, погибших при исполнении обязанностей, и жертв террористических актов зажгут свечи и выпустят в небо воздушные шары.Подобная акция пройдет в нашем городе во второй раз. Главная цель мероприятия - профилактика экстремизма и противодействие распространению идеологии терроризма в молодёжной среде, сохранение памяти о трагических событиях,произошедших в Беслане в 2004 году.В мероприятии могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/yqBCcr, сообщает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников