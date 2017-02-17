В Самаре разработан новый проект городских Правил благоустройства

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Обновленный документ предусматривает ряд изменений, в том числе, касающихся ремонта и содержания внутриквартальных проездов; уборки города в летний и зимний периоды; окраски фасадов зданий; организации уборки мусора со строительных площадок; содержания малых архитектурных форм (МАФов); организации земляных работ и т.д.В частности, в раздел о содержании города в летний и зимний периоды введены новые положения об уборке внутриквартальных проездов; о запрете на размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах, в скверах, на береговых линиях, размещения личного транспорта до дворах (во избежание помех при уборке).В разделе о содержании малых архитектурных форм (МАФов) предлагается детально прописать обязанности владельцев МАФов в части их содержания и ремонта.В части Правил, регламентирующих содержание элементов фасадов зданий, расписано, что включает в себя содержание фасадов; прописана периодичность проведения ремонта; более детально расписаны запреты при эксплуатации фасадов.Кроме того, впервые в проекте Правил появился пункт об окраске зданий с указанием сроков получения колерных паспортов и оговорена возможность осуществлять покраску зданий, не ущемляя интересы арендаторов первых этажей.Внесены и изменения в раздел об организации земляных работ, в том числе, введена возможность проведения работ по восстановлению благоустройства по постоянной схеме в зимний период при благоприятных погодных условиях.Учитывая значимость документа, Администрация Самары приглашает жителей города принять участие в его обсуждении и внести свои предложения в Проект.Проект Правил благоустройства размещен на сайте Администрации городского округа Самара в разделе «публичные слушания» http://www.samadm.ru/docs/public-hearings/. Замечания, предложения и дополнения в Документ принимаются до 15 марта 2017 года по электронному адресу: dgh@samadm.ru или по почтовому адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17а с обязательной пометкой: «Правила благоустройства». Для возможности сравнения рядом с Проектом также размещены действующие Правила благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Самары.