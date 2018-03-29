В СОУНБ наградят победителей областного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта

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Прием заявок на конкурс открылся в январе и завершился 8 марта. За это время оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований Самарской области, а также Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пыть-Яха (Ханты-Мансийский АО), Клина, Новосибирска, Твери, Ленинск-Кузнецкого, Оренбурга, Ярославля, Смоленска, Омска, Уфы, Иркутска, Дзержинска, Хабаровска, Бреста (Белоруссия), Донецка и Одессы (Украина), Павлодара (Казахстан) и даже Вены (Австрия).В программе финала состоится награждение лауреатов I, II, III степени в возрастных категориях «7-11 лет», «12-17 лет» и «18-25 лет», а также награждение авторов в номинациях «Тройка призеров Ника Перумова», «Воскресение» - номинация от журнала «Древо», «Русская традиция» - номинация от журнала «Русское эхо». Своих номинантов отметят Самарский зоопарк и Школа методологии и игротехники, сообщает пресс-служба облправительства.