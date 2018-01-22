В Поволжском православном институте подвели итоги межрегионального конкурса «Рождество в каждый дом»

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Конкурс объединяет сотни талантливых детей, семей, образовательных организаций, мастеров и творческих коллективов Тольятти. В этомгоду в конкурсе «Рождество в каждый дом» приняли участие юные художники из 11 детских садов, 9 школ, 5 учреждений дополнительного образования, студенты вузов и колледжей, в том числе - Гуманитарного колледжа и Поволжского православного института, а также множество семей города. Все участники были распределены по трем категориям: «Мастера. Художники-профессионалы», «Начинающие художники (студенты художественных отделений школ, колледжей и вузов) и «Народные таланты» - все творчески активные жители города и региона.Выставка «Рождественский вертеп» была открыта для всех желающих в Храме Поволжского православного института, а рождественские открытки были представлены в Музейно-выставочном центре. Работы оценивало компетентное жюри.Конкурс проходил по двум номинациям: «Рождественская открытка» и «Рождественский вертеп». Вертеп – это один из главных символов традиционного празднования Рождества Христова, которая сегодня активно возрождается, в том числе - в нашем городе. А воттема «Рождественская открытка» была предложена для конкурса впервые. Открытка - это традиционный подарок к празднику, замечательная возможность передать людям свои добрые теплые чувства и пожелания, а также проявить творческие способности.Отборочный этап конкурса прошли 75 работ, из которых 26 заняли призовые места. Многие работы участников конкурса еще долго будут радовать посетителей выставки в Музейно-выставочном центре института. А две работы участников конкурса подарилипочетным гостям Поволжского православного института: работа студентки колледжа Елены Поздняковой на рождественскую тему стала подарком полномочному представителю Президента РФ в ПФО Михаилу Викторовичу Бабичу, а рождественский вертеп семьи Орловых – главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову.Культурную программу продолжило выступление ансамбля «Алконостъ». В исполнении юных музыкантов прозвучали Рождественские колядки. А затем всех участников, победителей и гостей конкурса пригласили посетить 3 выставки Музейно-выставочного центра: выставку творческих работ участников конкурса «Рождество в каждый дом»; выставку зимнего пейзажа «Мир молчит, а сердце внемлет» художников Поволжья, а также презентацию проекта «Музейная лавка: тольяттинский сувенир» с возможностью познакомиться с авторами и записаться к ним на музейный мастер-класс.Выставки продолжают свою работу, с ними в Музейно-выставочном центре Поволжского православного института могут ознакомиться все, кто интересуется художественным творчеством. Вход свободный, сообщает пресс-служба Поволжского православного института.