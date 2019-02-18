В ОУ-117 УФСИН СО состоялся выпуск специалистов для нужд исправительных учреждений региона

97

Не секрет, что многие осужденные, прибывающие для отбытия наказаний в исправительные учреждения УФСИН, не имеют рабочих специальностей. Поэтому силами педагогов из образовательного учреждения № 117 ФСИН России по Самарской области организовано их обучение различным профессиям. Сейчас осужденные могут бесплатно получить одну из 23-х рабочих специальностей.На днях состоялся очередной выпуск работников для нужд исправительных учреждений региона. Так, свидетельства операторов швейного оборудования получили 243 человека, повара 159 человек, машиниста (кочегара) котельной – 21 человек, аппаратчиков крупяного производства – 20 человек.В филиале ОУ-117 в лечебном исправительном учреждении №4 была организована подготовка специалистов по новым профессиям. Это повар и рабочий по обслуживанию и ремонту зданий.По совам директора образовательного учреждения Евгения Илюхина, одновременно с выпуском работников проведено комплектование учебных групп согласно заявкам исправительных учреждений. Всего специальности должны получить более 540 осужденных. Срок обучения – 5 месяцев. В перечне профессий, востребованных не только в колониях, но и на рынке труда Самарской области, такие, как оператор швейного оборудования, повар, пекарь, бетонщик, аппаратчик мукомольного производства, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и другие, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области