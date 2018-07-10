В 14 личных подсобных хозяйствах Самарской области обнаружен вирус птичьего гриппа

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1) с. Пензино, п. Иргизский и с. Большая Черниговка - Больше-Черниговский район2) п. Курумоч – Волжский район3) п. Кочетковский - Красноармейский район4) п. Васильевка – в границах г. Отрадного5) с. Подгорное - Борский район6) с. Полудни - Кинель-Черкасский районВ ходе опроса граждан - владельцев личных подсобных хозяйств, где был выявлен вирус гриппа, установлено, что они приобрели птицу на рынках выходного дня.По оперативным данным Департамента ветеринарии Самарской области, в эпизоотических очагах была проведена ликвидация поголовья домашней птицы.Проведено внеочередное экстренное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Правительстве Самарской области, порезультатам которой был составлен протокол, всем причастным к этому службам поручено реализовать комплекс мероприятий по ликвидации и дальнейшему нераспространению вируса гриппа птиц.В настоящее время, эпизоотические очаги купированы, проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальныепротивоэпизоотические мероприятия, в соответствии с Правилами по борьбе с гриппом птиц (Утверждены Приказом Минсельхоза России от 27.03.2006 № 90), передает пресс-служба Россельхознадзора СО.