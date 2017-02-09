В 180-ю годовщину памяти А.С. Пушкина выйдет видеокнига «Читаем «Онегина»

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, в 180-ю годовщину памяти А.С. Пушкина видеокнига «Читаем «Онегина» будет выложена на портале «Год Литературы» (godliteratury.ru), на сайте «Российской газеты» (rg.ru) и на интернет-страницах пушкинских музеев.***Акция «#ЧитаемОнегина», стартовавшая в интернете в начале января 2017 года, - не первый проект онлайн-чтений классических произведений. В октябре 2014 года 700 человек из сорока городов России и других стран в течение 30 часов читали роман Льва Толстого «Анна Каренина». В сентябре 2015-го - произведения Чехова. 11-12 ноября предыдущего года на «Мосфильме» состоялись онлайн-чтения произведения «Мастер и Маргарита. Я там был».Идея прочесть всей страной и записать на видео несколько строф из романа «Евгений Онегин» принадлежит печатному изданию «Российская газета», интернет порталу «Год Литературы» и Государственному музею А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба облправительства.