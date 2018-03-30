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Новости /  Общество /  Социум  

В 104 странах мира существуют законодательные ограничения на продвижение женщин в бизнесе и экономике

30 марта 2018 23:30
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В 18 экономиках мужья могут юридически запретить женам работать.
Как передает РБК, различного вида ограничения на работу для женщин до сих пор существуют в большинстве стран мира, положение женщин в области карьеры и занятости все еще не соответствует идеалам равноправия полов. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, пишет The Wall Street Journal.

«Я не понимаю, почему в 2018 году в мире существует 104 страны, которые имеют ограничения на работу для женщин», — цитирует издание Сару Икбал, менеджера проекта ВБ «Женщины, бизнес и право», который выпустил ежегодный отчет о правовой среде для женщин в 189 странах.

Исследователи пришли к выводу, что в 18 экономиках мужья могут юридически запретить женам работать. Во многих странах для женщин закрыты сектора экономики с высокой заработной платой, что приводит к большой разнице в доходах у мужчин и женщин.

Многие экономики не имеют правовой защиты женщин на работе: в 59 странах нет законов о сексуальных домогательствах, в 36 — правовых актов о бытовом насилии, а в 117 странах — норм, которые бы мешали кредиторам проводить дискриминацию по гендерному принципу.

В 110 странах не предусмотрено уголовное наказание за харрасмент, 76 не гарантируют возвращение на ту же работу после рождения ребенка, в 70 странах для женщин закрыт доступ к некоторым профессиям, в 37 — нет запрета на увольнение беременных сотрудников. В 36 государствах мужчины и женщины имеют разные права в области наследования.

Всемирный банк оценивал страны по разным критериям, однако не сводил их к одному общему баллу. Главными направлениями оценки стали количество законов, связанных с предоставлением женщинам прав работать, распоряжаться имуществом, обращаться в суд, пользоваться кредитами и получать доступ к общественным сервисам (таких как получение паспорта, право подписывать контракты, право регистрировать бизнес или открывать банковский счет). Кроме того, учитывалось наличие законов, которые защищают женщин от насилия.

Учитывается также разрыв между заработной платой мужчин и женщин, разница между долями их участия в экономике. Обнаружилось, что по мере того, как страны увеличивают правовую защиту женщин, разрыв между заработной платой мужчин и женщин сокращается, равно как и разрыв между долями мужчин и женщин в составе рабочей силы.

Отчет на дает суммарную оценку. По всем критериям лучшими стали США, Новая Зеландия и Испания, а также Канада и Австралия. Самые низкие оценки получили страны Ближнего Востока и Северной Африки, включая Саудовскую Аравию, Иран, Судан, Катар, Сирию и Йемен. Во всех этих странах, кроме Сирии, женщины по закону обязаны подчиняться мужьям и не могут выезжать за пределы дома или выбирать, где жить.

В докладе были отмечены пять стран, продвинувшиеся вперед в осуществлении реформ: Демократическая Республика Конго, Кения, Танзания, Замбия и Ирак.

Несмотря на высокие оценки в некоторых категориях, по отдельным показателям США получили низкие оценки. Это касается области исследования «получение работы» и законодательных гарантий отпуска по уходу за ребенком, равного для мужчин и женщин.

Авторы выступают категорически против оправданий многих правительств, которые утверждают, что различное отношение законодателей к мужчинам и женщинам объясняется традициями и культурой.


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Комментарии



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