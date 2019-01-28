В 2018 году выдали 140 разрешений на право археологических работ на территории Самарской области

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Организаторами конференции выступили Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, ГБУК «Наследие», Самарский государственный социально-педагогический университет, ООО «Гефест», Самарское археологическое общество, Институт истории и археологии Поволжья,«По данным государственного учета, на территории Самарской области по состоянию на 28 декабря 2018 года расположено 2670 объектов археологического наследия, из них 25 объектов включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории культуры народов РФ, а 2645 относятся к категории выявленных объектов. В 2018 году Министерством культуры Российской Федерации было выдано 140 открытых листов или разрешений на право проведения археологических работ на территории Самарской области», – отметил во вступительном слове консультант Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Крамарев.Совместная археологическая экспедиция СОИКМ им. П. Алабина и СГСПУ завершила исследования могильника эпохи энеолита Екатериновский мыс в Безенчукском районе.Интересные результаты были получены самарскими археологами при раскопках на территории г. Самары: исследовались сразу несколько объектов на территории Иверского монастыря, Покровского кладбища, Хлебной площади.На территории Самарской области раскопки проводились на памятниках практически всех эпох – от мезолита (стоянка Кочкари I) до средневековья (золотоордынское поселение на Cамарской Луке Брусяны III). Яркий материал эпохи бронзы и раннего железного века получен при раскопках курганов в Кинельском и Нефтегорском районах.Объектами исследования самарских археологов в 2018 г. являлись также памятники на территории Саратовской и Астраханской областей, Республики Марий Эл.В 2018 г. были продолжены работы единственной в России Самарской экспедиции по экспериментальному изучению истории древнего гончарства на базе СГСПУ с участием ученых ИА РАН (г. Москва), а также молодых исследователей из разных городов России и Казахстана.В ряде докладов были представлены результаты научных исследований самарских археологов, посвященных ключевым темам древнейшей истории края.К работе конференции была подготовлена выставка новых материалов, полученных в полевом сезоне 2018 г., и презентация изданий с результатами археологических исследований.«Мы попытались объединить данные археологии, хронологии, антропологии с достижениями современной генетики. Около 10 лет назад были разработаны уникальные технологии, благодаря которым можно извлекать ДНК из древних костных образцов, в новой работе полученные данные впервые приводятся на русском языке», – сказал о выходе коллективной монографии «Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ» кандидат исторических наук, заведующий Музеем археологии Поволжья Самарского государственного социально-педагогического университета Павел Кузнецов.Ученый секретарь музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков отметил, что вся новая литература будет доступна в крупнейших библиотеках Самары, в библиотеке СГСПУ и научной библиотеке СОИКМ им. П.В. Алабина.Традиционно один из блоков конференции состоял целиком из докладов аспирантов, магистрантов и студентов о подготовке на Урало-Поволжскую археологическую студенческую конференцию, которая пройдёт в г. Кургане в начале февраля 2019 года, передает пресс-служба облправительства.