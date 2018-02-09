В 2017 году в российских магазинах из крепкого алкоголя больше всего подешевели виски и французский коньяк
9 февраля 2018 20:36
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Средняя цена 1 л импортного коньяка в прошлом году составила 4,34 тыс. руб., уточнил РБК руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Владислав Андреев. Коньяк российского производства компания относит к категории «бренди», розничные цены на этот напиток в 2017 году выросли на 0,5%, до 1,06 тыс. руб. за литр.
Заметное падение цены на французский коньяк Андреев объясняет значительными скидками на известные бренды в высокий предновогодний сезон. На ноябрь-декабрь приходится четверть всех годовых продаж коньяка, отмечают в Nielsen. Проведение промоакций повлияло также на снижение средней цены на виски и текилу. В 2017 году 1 л виски стоил в среднем чуть больше 1,5 тыс. руб., 1 л текилы — 1,72 тыс. руб.
В компании Diageo (производит в том числе виски Johnnie Walker) согласны с выводами Nielsen. В условиях неустойчивой потребительской активности ряд игроков рынка изменили промостратегию и «ушли в более глубокие скидки», отметила в беседе с РБК директор по корпоративным отношениям компании Елена Кузнецова. Как добавляет Андреев, спиртные напитки также могли подешеветь из-за роста доли частных торговых марок и экспансии недорогих специализированных алкогольных магазинов.
Выводы Nielsen частично подтверждает и президент группы компаний Simple Максим Каширин. По его словам, увеличение доли промоакций стало одним из основных факторов, повлиявших на снижение цен. Второй фактор — падение отпускных цен. В 2017 году рубль существенно укрепился, и снижение цен было оправданным решением для стимулирования покупательского спроса, говорит Каширин. Он обращает внимание на снижение цен и в такой премиальной категории, как шампанское из Франции. Этот напиток подешевел в рознице, по данным Nielsen, в среднем на 6,3%, до 5,4 тыс. руб. за литр.
Компания MBG Wine, эксклюзивный представитель шампанских домов Taittinger и Laurent-Perrier, в апреле 2017-го снизила цены на свой ассортимент в среднем на 15%, рассказал директор по маркетингу MBG Wine Василий Дмитриев. По его словам, снижение цен на шампанское было связано со снижением курса евро, а также ростом конкуренции — в прошлом году были выведены на рынок новые бренды, в том числе модные сейчас рекольтаны, мелкие хозяйства с собственными виноградниками.
В своем исследовании Nielsen не указывает розничные цены на тихие вина. Другие категории алкогольных напитков — ликеры, ром, вермут, джин — за год подорожали от 0,6 до 1,2%. Из крепкого алкоголя больше всего выросла цена на водку — на 2,8%, до 548 руб. за литр.
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