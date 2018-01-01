В 2018 году в России вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни

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С 1 января начинает действовать федеральный бюджет на 2018 год. Доходы бюджета запланированы в размере около 15,26 трлн руб., расходы — 16,53 трлн руб., дефицит бюджета — 1,27 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга — 10,5 трлн руб., верхний предел государственного внешнего долга — $71,6 млрд.С 1 января долги лица, признанного банкротом, освобожденные от исполнения требований кредиторов, признаются безнадежными, что отражается на кредитной истории.С 1 июня устанавливается, что, если прежний кредитор уступает права требования к должнику, он может не нести ответственность перед преемником за недействительность долгового требования, если не знал об обстоятельствах, делающих требование недействительным.Также с 1 июня допускается уступка требований по денежным обязательствам победителем торгов. Ранее победитель торгов был не вправе уступать никакие права и обязательства. Также допускается изменение условий договора займа, заключенного на торгах, при изменении ключевой ставки Банка России.С 1 июня договор займа должен заключаться в письменном виде, если его сумма превышает 10 тыс. руб. Ранее письменный договор был обязателен при сумме займа, десятикратно превышающей МРОТ. Также устанавливается, что заимодавец вправе отказаться от предоставления займа после заключения договора при наличии обстоятельств, которые не позволят заемщику исполнить в срок свои обязательства.Если у должника недостаточно денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах, с 1 июня взыскание по исполнительным документам должно быть обращено на драгоценные металлы на его счетах и вкладах. Ранее такой порядок не был предусмотрен. С 1 июня по распоряжению пристава драгоценные металлы продаются в количестве, необходимом для погашения задолженности.С 1 сентября официально могут учреждаться наследственные фонды. Фонд учреждается нотариусом на основании завещания и аккумулирует имущество, оставшееся после смерти умершего. Из доходов от управления активами фонда за вычетом вознаграждения управляющих лиц производятся выплаты указанным в завещании наследникам.С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по России повышение составит 4,1%. В Новосибирской области и Северной Осетии средний рост тарифов составит 3%. Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг ожидается в Санкт-Петербурге и Республике Саха (Якутия). Там тарифы вырастут на 6%.С 1 января вводятся минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию по субъектам РФ.С 1 января документы о деятельности государственных учреждений должны размещаться на сайте bus.gov.ru. Получить госуслуги можно будет в любом подразделении соответствующего государственного органа или МФЦ, независимо от места жительства. Гражданин не обязан предоставлять свидетельства о регистрации актов гражданского состояния. Исключения составляют акты, выданные органами иностранного государства.С 1 февраля загранпаспорт «нового поколения» можно получить в МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек.С 1 февраля в перечень документов, сведения из которых могут быть получены с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, включаются:выписки из ЕГРН;идентификационный номер налогоплательщика — физического лица (на основании данных о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения);справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, а также из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;электронный паспорт транспортного средства;сведения о наличии счетов организаций (ИП) в банках;сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика;учредительные документы в электронной форме (в случае если они были представлены в электронной форме в ФНС России);сведения из налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, НДС, УСН;данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц;сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);общедоступная информация из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.С 1 мая через личный кабинет на сайте «Госуслуги» можно будет получить сведения об интересующем лице, его детях, имуществе и полученных госуслугах из информационных систем министерств, Пенсионного фонда, фондов социального страхования, «Росатома» и «Роскосмоса». Сведения предоставляются согласно порядку, установленному Министерством связи, и в случаях, установленных законодательством.С 1 января предприниматели могут уведомить о начале осуществления отдельных видов деятельности (бытовые услуги, пошив одежды и обуви, услуги фотографии и т.п.) в любом МФЦ или федеральном органе, независимо от места осуществления деятельности.С 1 января лица, уволенные с государственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр. Он подлежит публикации в открытом доступе в интернете.С 1 января назначаться на должность судебного пристава-исполнителя может только лицо с высшим юридическим или экономическим образованием.С 1 января наличие решений, принятых до 1 марта 2015 года, относительно избранного участка перестает быть основанием для отказа в предоставлении дальневосточного гектара.С 1 января при банкротстве застройщика перестают применяться процедуры наблюдения и финансового оздоровления.С 1 января публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» будет предоставлять средства на завершение строительства, включая выделение средств застройщику, проходящему процедуру банкротства.С 1 марта истекает срок «дачной амнистии». Теперь для ввода в эксплуатацию построенного частного жилого дома потребуется получить разрешение. Кроме того, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта должно предоставляться для инвентаризации и получения технического паспорта.С 1 января размер прожиточного минимума пенсионера увеличивается с 8540 до 8726 руб. Этот показатель применяется при расчете федеральной социальной доплаты к пенсии.Также пенсионер при прекращении работы должен получить пенсию с учетом всех индексаций начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. До этого индексация пенсии происходила с третьего месяца после увольнения.С 1 января размер страховых взносов ИП больше не привязан к МРОТ, а представляет собой фиксированные суммы в зависимости от превышения предпринимателем суммы годового дохода в размере 300 тыс. руб. Если величина дохода не превышает 300 тыс. руб., то взнос в ПФР составит 26 545 руб. за 2018 год, 29 354 руб. за 2019 год, 32 448 руб. за 2020 год. Если величина дохода превышает 300 тыс. руб., то с 2020 года предприниматель должен уплачивать еще 1% от суммы превышения. Взносы на обязательное медицинское страхование устанавливаются в фиксированном размере — 5840 руб. за 2018 год, 6884 руб. за 2019 год и 8426 руб. за 2020 год.С 1 января внедряется единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) . Она должна содержать полные сведения о всех мерах социального обеспечения, предоставленных гарантиях, выплатах и компенсациях. Вести ЕГИССО обязан Пенсионный фонд России.С 1 января увеличиваются социальные пенсии. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды будут получать 12 082 руб. 6 коп. (ранее — 8704 руб.), а инвалиды III группы — 4279 руб. 14 коп. (ранее — 3082 руб. 71 коп.).С 1 января 2018 года до 1 января 2020 года размер материнского капитала с учетом темпов инфляции пересматриваться не будет.Также с 1 января возобновляется индексация выплат лицам, подвергшимся воздействию радиации, Героям СССР и России, Героям Труда, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, инвалидам, страховых выплат сотрудникам полиции, компенсаций на погребение и др., приостановленная с апреля 2015 года.С 1 января доступность рабочих мест для инвалидов должна проверяться инспекторами Роструда.С 4 января в состав пенсионных накоплений НПФ могут входить паи ПИФов (за исключением иностранных индексных инвестиционных фондов), при их соответствии установленным требованиям.С 1 января работникам бюджетной сферы повышаются должностные оклады на 4%. Это первое повышение окладов бюджетников с октября 2013 года.Также с 1 января устанавливаются квоты на иностранных работников по видам деятельности. Например, при выращивании овощей допускается 50-процентная доля иностранцев, а среди работников транспорта — 28%. Иностранцам запрещается работать продавцами в аптеках. Квоты не распространяются на Ставропольский и Хабаровский края, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую и Саратовскую области.С 1 января, за исключением отдельных положений, вступает в силу закон о телемедицине. Удаленно могут проводиться консультации пациента и его представителей, могут проводиться оценка эффективности лечения и коррекция диагноза, приниматься решение о необходимости назначения очного приема. Пациент или его представитель могут получать медицинские документы, их копии и выписки из них, в том числе в электронном виде.С 1 января применяется новый порядок проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения. В частности, плановый охват подлежащего диспансеризации населения составит не менее 63% (ранее — не менее 21%).С 1 января в государственный реестр лекарственных средств должна включаться информация о взаимозаменяемости лекарств.С 1 января увеличивается с пяти до 14 дней так называемый период охлаждения — срок, в течение которого потребитель может отказаться от ненужной или навязанной страховки.С 1 января 10% от обязательств по договорам, которые были заключены до января 2017 года, обязаны передаваться страховщиками в перестрахование национальной перестраховочной компании.С 1 января для получения налоговых льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество гражданину достаточно подать в налоговую заявление. Налоговый орган сам обязан запрашивать у других организаций подтверждение указанных в заявлении сведений о праве на льготу.С 1 января вступает в силу закон о tax free. Иностранцы, купившие в магазинах в течение одного дня товары на сумму более 10 тыс. руб. (кроме подакцизных), могут получить компенсацию НДС в течение одного года. Это положение не распространяется на граждан ЕАЭС.С 1 января реализация лома и отходов черных и цветных металлов подлежит обложению НДС. Налоговая база для расчета налога определяется налоговым агентом (покупателем — юридическим лицом или ИП).С 1 января услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа в исполнение международных договоров Российской Федерации не облагаются НДС.С 1 января не подлежит вычету НДС в случае, если покупка товаров и услуг совершена за счет субсидий или бюджетных инвестиций.С 1 января выигрыш в лотерее или в букмекерской конторе, не превышающий 4 тыс. руб., не облагается налогом. Если выигрыш составит от 4 тыс. до 15 тыс. руб., то налог самостоятельно уплачивается выигравшими.С 1 января выплаты из средств компенсационного фонда, полученные участниками долевого строительства при банкротстве застройщика, не облагаются налогом на доход физических лиц.С 1 января процентный доход, полученный физическим лицом по российским облигациям, облагается налогом так же, как доход по банковским вкладам. Налогом облагается только превышение ставки купона над ключевой ставкой, увеличенной на 5%. Так, если купон облигации равен 15%, то налог будет считаться только с 2,25%.С 1 января при приобретении в кредит автомобиля компенсация части первоначального взноса, полученная из федерального бюджета, не облагается налогом.С 1 января лица, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны дополнить Книгу учета доходов и расходов разделом, отражающим суммы торгового сбора.С 1 января оплата коммунальных услуг, полученная ТСЖ, ТСН и управляющими организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, от собственников, не облагается налогами.С 1 января применяется единый повышающий коэффициент по транспортному налогу (1,1) для автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. Раньше коэффициент зависел от года выпуска автомобиля.С 1 января в два раза увеличиваются минимальные и максимальные ставки налога на игорный бизнес. Эти ставки разнятся по регионам и до увеличения составляли от 5 тыс. руб. (за один букмекерский пункт) до 125 тыс. руб. (за один игровой стол).С 1 января на территории особой экономической зоны в Калининградской области вводятся:нулевая ставка НДС по внутренним воздушным перевозкам;нулевая ставка по налогу на прибыль в течение шести первых налоговых периодов, с получения первой прибыли;ставка 10% по налогу на прибыль для следующих шести налоговых периодов;освобождаются от акцизов некоторые операции по реализации подакцизных товаров для внутреннего пользования;для резидентов ОЭЗ также вводятся пониженные тарифы страховых взносов.С 1 января Гонконг официально перестает считаться в России офшором. Также из перечня ФНС государств и территорий, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, исключаются Британские Виргинские острова, Южная Корея и Конго. С 1 января вступает в силу Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения между Россией и Бразилией.С 1 января на 10% повышаются ставки акцизов на табак, сигариллы, электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет. Акцизы на сигары вырастут на 9,9%, а на табак, используемый в нагревательных устройствах, рост ставки акциза составит 21,3%.На 4% вырастут акцизы на мотоциклы мощностью свыше 150 л.с. и автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. Ставка акцизов на автомобили мощностью от 90 до 150 л.с. поднимется на 4,7%. Повышаются акцизы и на бензин класса 5 (10,7%), дизельное топливо (12,7%), средние дистилляты (11,1%). Кроме того, с 1 января вводится дифференцирование ставок акцизов на мощные автомобили: акциз на автомобили с мощностью двигателя от 200 до 300 л.с. составит 714 руб. за 1 л.с., от 300 до 400 л.с. — 1218 руб. за 1 л.с., от 400 до 500 л.с. — 1260 руб. за 1 л.с. и выше, для автомобилей мощностью более 500 л.с. — 1302 руб. за 1 л.с.С 1 июля второй раз в 2018 году повысятся ставки акцизов на бензин класса 5 (на 6,06%) и на дизельное топливо (на 7,7%). Также на 10% повысятся ставки акциза на сигареты и папиросы в части ставки акциза, рассчитываемой за 1 тыс. шт. (с 1562 до 1718 руб.).С 18 марта при ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов в темное время суток или при ограниченной видимости водитель может покидать машину только в светоотражающем жилете или светоотражающей накидке.С 28 апреля на некоторых перекрестках появится новая горизонтальная разметка в виде диагональных перпендикулярных полос желтого цвета (разметка 1.26). На участок, обозначенный такой разметкой, запрещено выезжать при пересечении перекрестка, если впереди есть затор, который вынудит водителя остановиться на разметке.С 1 января устанавливается минимальный размер собственного капитала банка: с универсальной лицензией — 1 млрд руб., с базовой лицензией — 300 млн руб.С 1 января для системно значимых банков вводится норматив чистого стабильного фондирования. Минимальное значение норматива — 100%.С 1 января для профучастников рынка ценных бумаг, таких как брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии, реестродержатели, организаторы торговли, клиринговые компании и др., вводятся отраслевые стандарты бухучета, включая специальный план счетов.С 1 января микрофинансовые организации до предоставления займа должны запрашивать информацию для оценки долговой нагрузки и платежеспособности заемщика (размер зарплаты, источники доходов, имеющиеся денежные обязательства и пр.). Они также обязаны обеспечить клиентам в личном кабинете доступ к информации об условиях договора, графике платежей и текущей задолженности.С 1 января сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обязаны быть членами саморегулируемой организации (СРО).С 1 января банки должны вести учет стоимости производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы и пр.) и результатов операций с ними в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.С 27 января микрофинансовые организации обязаны применять базовый стандарт по управлению рисками.С 28 января учредители и должностные лица финансовых организаций обязаны удовлетворять требованиям к деловой репутации, установленным федеральным законом. В числе таких требований: отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления; отсутствие обвинительного приговора суда без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, отсутствие привлечения два и более раза в течение трех лет к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, отсутствие привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица и т.п.С 1 июня по требованию вкладчика банк вместо выдачи вклада с процентами должен перечислить деньги на указанный счет вкладчика. Вклад может быть оформлен сберегательным или депозитным сертификатом. С 1 июня могут выдаваться только именные сертификаты.Также с 1 июня отдельно оговариваются условия заключения договора банковского вклада в драгоценных металлах. Договор банковского вклада в драгоценных металлах должен содержать обязательное указание на наименование драгоценного металла, размер процентов по вкладу и форму их получения вкладчиком. С 1 июня банкам нельзя привлекать во вклады монеты из драгоценных металлов.С 1 июня возможно открытие физическими лицами совместного счета в банке. Права на деньги на счете принадлежат им в долях, пропорциональных деньгам, внесенным каждым совладельцем счета. Если совместный счет открыт супругами, то право распоряжаться счетом общее.С 1 июня устанавливается, что права на средства на банковском счете принадлежат владельцу счета в пределах остатка за вычетом денег, подлежащих списанию в исполнение распоряжений клиента. При отсутствии операций по счету в течение двух лет банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского счета, уведомив об этом письменно владельца счета.С 1 июня официально оговариваются особенности банковского счета в драгоценных металлах. При открытии такого счета банк обязан зачислять поступающие на счет клиента драгоценные металлы, а также выполнять распоряжения о перечислении на счет, выдаче со счета драгоценного металла того же наименования и той же массы, либо деньги в эквиваленте стоимости драгметалла.С 1 июня банковские операции с драгоценными камнями не требуют лицензирования.С 1 июня появляются публичные депозитные счета. Такие счета открываются службой судебных приставов, нотариусом для зачисления денег, поступающих от должника в пользу бенефициара. Бенефициар не может использовать этот счет для совершения денежных операций. На денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете, не может быть обращено взыскание по долгам владельца счета, бенефициара или депонента.С 24 июня в договоре ипотеки должно быть прописано напоминание о повышенном риске, если валюта кредита отличается от валюты дохода заемщика. Также полная стоимость кредита должна быть указана отдельно на первой странице договора как в процентном, так и в денежном выражении. Получение заработной платы через банк заемщика становится критерием определения категории кредита.С 14 мая экспортеры обязаны представлять уполномоченным банкам информацию о точных сроках расчетов и поставок. Ранее указывались максимально ожидаемые сроки. Уполномоченный банк может отказать в валютной операции, если она нарушает положения валютного законодательства.С 1 января для организаций государственного сектора вступают в силу специальные федеральные стандарты бухучета.С 1 января оценка стоимости финансовых инструментов должна применяться по международным стандартам финансовой отчетности МСФО (IFRS) 9.С 1 января кредитные организации должны определять стоимость производных финансовых инструментов по международным стандартам финансовой отчетности МСФО (IFRS) 13.С 1 января перестают действовать федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Это предусмотрено поэтапным переходом с 1 января 2017 года к применению международных стандартов аудиторской деятельности.С 1 января минимальные значения выручки юридических лиц, которые обязаны или имеют право осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, снижается с 2 млрд до 500 млн руб.С 1 января доля светодиодных осветительных приборов, поставляемых по госзаказам для зданий, улиц и дорог, должна быть не меньше 30%.С 1 января войска национальной гвардии должны осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно сданного или найденного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, производить контрольный отстрел нарезного оружия, выдавать во временное пользование оружие и патроны к нему. Также на Росгвардию возлагается лицензирование и контроль деятельности частных детективов. Должностные лица Росгвардии уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере использования оружия, частной детективной и охранной деятельности.С 16 января профессиональные спасательные службы и формирования в организациях, чей род занятий требует наличия спасательного подразделения, должны создаваться по согласованию с территориальными органами МЧС России.С 1 января в России запрещается производство (кроме производства на экспорт) и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.С 31 июля вместе с протоколом об административном нарушении должностному лицу, которое будет рассматривать дело, должны направляться все данные, необходимые для заполнения платежных документов при перечислении штрафа. Такие данные также должны содержаться и в акте о наложении штрафа.С 31 июля судебные приставы со дня возбуждения исполнительного производства должны передавать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах все данные для взыскания задолженности по исполнительному документу. Ранее подобная информация передавалась при включении ее в банк данных без уточнения сроков.С 1 января концентрация в воздухе вредных веществ должна рассчитываться по новой методике. Прежняя методика, действовавшая с 1986 года, с 1 января применяться не должна, но документы, основанные на прежних расчетах, продолжат действовать.С 1 января усиливается охрана смежных прав режиссеров, ставящих театральные постановки. Например, охраняется право на неприкосновенность исполнения, а также определяется понимание постановки как формы, позволяющей повторное публичное исполнение и сохраняющей узнаваемость конкретной постановки.С 1 июня картинные галереи, салоны, аукционные дома должны будут предоставлять сведения автору произведения изобразительного искусства, необходимые для обеспечения выплаты авторского вознаграждения.С 1 января предусматривается создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния как систематизированного свода документов в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния.С 1 января нотариус не имеет права требовать от заявителя представления сведений, которые можно получить самостоятельно в электронной форме, в том числе из государственных реестров.С 1 января вводится уголовная ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России. Это понятие включает в себя информационные системы и сети связи, используемые для взаимодействия объектов в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, ТЭК, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Уголовное наказание предусматривается за создание программных вирусов, внедряемых в критическую инфраструктуру, несанкционированный доступ к охраняемой информации критической инфраструктуры, а также за нарушение правил эксплуатации объектов критической инфраструктуры, повлекшее за собой вред.С 1 января интернет-мессенджеры должны идентифицировать своих пользователей по номеру. Мессенджеры обязаны хранить идентификационные сведения об абонентском номере только на территории России. За неисполнение в отношении мессенджеров вводится административная ответственность, предусматривающая штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.С 5 января операторы связи обязаны при поступлении запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, прекращать оказание услуг связи с целью предотвращения и пресечения преступлений. Также мобильные операторы обязаны передавать в неизменном виде абонентский номер пользователя получателю сообщения или звонка, вне зависимости от того, чьим абонентом является принимающая сторона.С 1 июня стать абонентом мобильной связи можно будет, либо предъявив документ, удостоверяющий личность, либо электронную подпись, либо через Единую систему идентификации и аутентификации или портал госуслуг.С 1 июля операторы связи, владельцы интернет-ресурсов и мессенджеров обязаны хранить на территории России текстовые и голосовые сообщения, аудио- и визуальную информацию своих пользователей. Отдельные виды информации должны сохраняться на срок до шести месяцев.С 1 января на полисе ОСАГО появится двухмерный штрихкод, содержащий сведения о договоре страхования и автомобиле.С 1 января организованная перевозка детей допускается только на автобусе не старше десяти лет, оснащенном системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.Данные о ДТП, полученные c использованием системы ГЛОНАСС, должны передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО.С 1 января ночная стоянка пассажирского транспорта обязательно должна быть оснащена шлагбаумом или воротами, камерами наблюдения и пунктом охраны.С 27 мая временем воздушной перевозки, с целью определения сферы ответственности, считается период посадки пассажира на борт, нахождения на борту и высадки с воздушного судна. Ранее время воздушной перевозки начиналось с момента прохождения предполетного досмотра и до момента, когда пассажир покидал аэродром.Также с 27 мая ответственность перевозчика за утрату или повреждение багажа, груза и ручной клади при международных воздушных перевозках определяется в соответствии с международными договорами. Срок исковой давности требований по утрате или повреждению багажа начинается со дня ожидаемого прибытия воздушного судна в пункт назначения. Ранее отсчет начинался на следующий день после отказа в удовлетворении или о частичном удовлетворении претензии, а в случае неполучения такого ответа только через 45 дней после получения претензии перевозчиком.С 4 июня лицо, привлеченное к административной или уголовной ответственности за противоправные действия на борту воздушного судна, может быть внесено в реестр лиц, которым может быть отказано в перевозке. Решение о внесении в такой реестр принимается руководством авиакомпании на основании постановления об административном наказании или решения суда. По истечении одного года с даты вступления в силу постановления или решения суда лицо должно быть исключено из черного списка.С 1 января вводятся правовые нормы для перехода на электронные туристические путевки. Электронная путевка формируется на основании заключенного договора с турфирмой и признается документом, содержащим основные данные о туристе и информацию о поездке. Сформированная электронная путевка должна размещаться в единой информационной системе электронных путевок. При использовании электронной путевки турист может потребовать у туроператора заверенную выписку из единой информационной системы электронных путевок, содержащую условия договора.