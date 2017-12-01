В 2018 году в Поволжье пройдут более 20 крупных военных учений

51

В 2018 году на полигонах Поволжья будут проведены более 20 крупных учений Центрального военного округа, из них 40 проц. - в зимнем периоде обучения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников.- В 2018 году спланировано проведение более 20 учений на Тоцком, Рощинском и других полигонах Поволжья, - сказал генерал Бердников. – Из них 40% будут проведены в зимнем периоде обучения. Самые крупные среди них пройдут в начале марта и середине августа в Оренбургской области.Основными направлениями и приоритетными задачами подготовки военнослужащих Второй армии в 2018 году является повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов, сообщает пресс-служба ЦВО.