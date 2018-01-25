В 2017 году в 413 семьях Самарской области родились близнецы, из них: 405 двоен и 8 троен

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Основные цели совещания – подведение итогов деятельности управления ЗАГС Самарской области за первое полугодие 2017 года, определение задач на перспективный период.Согласно сравнительному анализу количества зарегистрированных актов гражданского состояния с показателями 2016 года положительная динамика отмечается по количеству зарегистрированных актов о заключении брака - увеличение на 4,6 % (+ 997 актов). Позитивным социальным фактором также является снижение актов о смерти на 700 актов (–1,57 %), о расторжении брака на 296 актов (– 2,1 %).Анализ актов о рождении показывает, что как и в предыдущие десять лет, мальчиков родилось больше чем девочек. Распределение новорожденных по полу составило: 51,6 % мальчиков и 48,4 % девочек. В 413 семьях жителей Самарской области родились близнецы, из них: 405 двоен и 8 троен.По инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина с января 2018 года для поддержки рождаемости начата реализация целого ряда новых мер поддержки российских семей. В их числе – ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется при рождении первого ребенка и будет выплачиваться до достижения им полутора лет. В Самарской области это - 9967 рублей. Право на получение указанной ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора - кратную величину прожиточного минимуму трудоспособного населения (в Самарской области – 16 608 рублей). Кроме того, до 31 декабря 2021 года продлена программа материнского капитала и введены дополнительные возможности его использования.Наиболее популярными именами, которыми родители назвали своих детей: для мальчиков являются – Артём (933), Александр (818), Михаил (679); для девочек – София (720), Виктория (703), Анастасия (673). В самарском регионе появились новорожденные с необычными (редкими) именами: Аристарх, Аполлон, Лаврентий, Мефодий, Микула, Космос, Персей, Север, Спартак, Святогор (по 1); Златаслава (3), Весна (2), Агриппина, Маруся, Зинаида, Россия, Радислава, Клавдия, Услада, Мальвина (по 1). Некоторые родители предпочли дать своим детям двойныеимена: Ангел-Глеб, Дария-Милада, Ева-Мария.За прошедший год количество актов о заключении брака увеличилось на 4,7 %. 88 % пар были зарегистрированы в торжественной обстановке.В 2017 году зарегистрировали 1,2 тыс. браков с иностранцами - представителями 46 государств. Из них 91% составляют браки с гражданами ближнего зарубежья.По сравнению с предыдущим годом на 22 % снизилось количество браков с несовершеннолетними в возрасте до 18 лет.По итогам отчетного периода, в сравнении с периодом 2016 года, отмечается снижение зарегистрированных актов о расторжении брака на 98 актов (- 1,4 %). За последние пять лет количество актов о расторжении брака сократилось почти на 18%.