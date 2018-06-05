В 2017 году стоимость нелицензионного ПО, установленного на российских компьютерах, составила $1,29 млрд

BSA проводит исследование раз в два года. В фирме отметили, что в прошлом году уровень пиратства в сфере софта в России уменьшился с 64 до 62%. Таким образом, этот показатель вышел на уровень 2015 года. При этом коммерческая стоимость пиратских программ, установленных на компьютерах российских пользователей, снизилась по сравнению с 2015 годом на $50 млн, а по сравнению с 2013 годом — более чем вдвое (было $2,658 млрд).Общая коммерческая стоимость пиратского софта в мире по итогам 2017 года оценивается BSA в $46,3 млрд, а его доля — в 37% (в 2015 году этот показатель составлял 39%).Наибольшее количество компьютеров с нелицензионным программным обеспечением зафиксировано в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — $16,43 млрд, следом идет Западная Европа — $9,461 млрд, тройку лидеров пиратства замыкает Северная Америка с $9,458 млрд.