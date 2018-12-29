В 2019 году общественники помогут в работе по сохранению объектов культурного наследия

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28 декабря 2018 года было подписано соглашение между Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и Ассоциацией Центр общественноговзаимодействия о реализации пилотного социально значимого проекта - общественной инспекции по охране культурного наследия. Этот проект является победителем Второго конкурсапрезидентских грантов 2018 г., проведенного в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп.Основная идея проекта - организовать группу общественных инспекторов, которые будут контролировать состояние объектов культурного наследия, а в случае выявления нарушений -передавать информацию в УГООКН для принятия мер по компетенции. Проект ставит целью полностью отработать механизм работы, понять возникающие проблемы и пути их решения,чтобы потом стать основной для постоянного общественного контроля.В историческом центре города сохранилась целостная регулярная дореволюционная застройка. При этом большую ценность представляют не только отдельные памятники, но и историческая городская среда. Общепризнанно, что архитектура самарского модерна является культурным наследием мирового уровня. На территории города расположены памятники истории, связанные с событиями Октябрьской революции 1917 г. (в городе несколько лет проживал В.И. Ленин), Гражданской войны (первое «белое правительство» – КомУч), Великой Отечественной войны («Запасная столица», место эвакуации, рабочая Безымянка), «космической гонки» и др. На территории г. Самары располагается более 50 памятников архитектуры и истории федерального значения, более 150 - регионального. Число вновь выявленных памятников превышает 800 объектов. Всего – более 1000 объектов, подлежащих охране.Соглашение предусматривает порядок информационного и правового взаимодействия Управления и Центра общественного взаимодействия при реализации данного проекта., врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, отметил:«2018 год – год особенный, он посвящен добровольчеству, волонтерскому движению. В Самаре несколько лет назад родилось движение, которое занимается сохранением объектов культурного наследия – ремонтно-реставрационными работами на объектах – Том Сойер Фест. Но возможны и другие формы взаимодействия с общественностью. Одна из них связана с обеспечением общественного контроля за выполнением законодательства по сохранению объектов культурного наследия. Появляется новое волонтерское направление, связанное с привлечениемобщественников к этой работе, прежде всего к надзорной деятельности. Принципиально важно увидеть нарушителей на объектах наследия, выяснить, кто это и дать объективную информацию. Это поможет оперативно отреагировать и привлечь к ответственности нарушителей. К Чемпионату мира по футболу город преобразился. В частности, было приведено в порядок 174 фасада объектов культурного наследия, на 104 были выполнены работы по реставрации, а на 70 – текущий ремонт. Но еще очень много предстоит сделать, чтобы и в дальнейшем жители, собственникиобъектов наследия сами проявляли инициативу и выполняли свои обязательства по сохранению этих объектов». Работа с общественностью, считаетВладимир Филипенко, позволитреализовывать эти задачи более качественно и с большим масштабом.«Федеральное законодательство о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) предусматривает формы взаимодействия. Наша организация многие из этих форм уже реализовала, и сегодня новый этап, когда общественный контроль не только одностронняя деятельность. Очень надеемся, что до конца 2019 года – срок, на который заключено соглашение, - мы уже покажем результаты, когда какие-то нарушения содержания объектов культурного наследия будут устранены, какие-то нарушители, возможно, привлечены к ответственности, какие-то объекты восстановлены. Наша задача – выработать практику, а затем обучить первых 10-20 человек, которые будут наделены официальным статусом общественного инспектора, о чем есть договоренность с Общественной палатой Самарской области, сформировать группу общественного контроля. Долгосрочная задача – распространить эту практику на все города России, где есть культурное наследие», - прокомментировал председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия, передает пресс-служба облправительства.