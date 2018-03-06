В 2017 году национальный парк «Самарская Лука» посетило рекордное количество туристов — более двух миллионов
6 марта 2018 16:42
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2017 год для национального парка был особенным, поскольку он был Годом экологии и Годом 100-летия заповедной системы России. Поэтому коллектив парка постарался максимально эффективно показать все то лучшее, на что был способен. Были обустроены два рекреационных участка, проведены колоссальные работы по обустройству смотровой площадки и туристско-экскурсионной тропы на гору Попову; восстановлен и обустроен родник «Низинный»; продолжилось благоустройство рекреационного участка «Молодецкий курган». Значительно улучшились условия содержания животных в зимнем помещении приюта для диких пострадавших животных; построен и открыт новый просторный вольер для кабанов в учебно-образовательном комплексе «ЛукАморье»; часть животных, прошедших реабилитацию в приюте «Дом Айболита», была возвращена в естественные условия обитания. За год были проведены 634 эколого-просветительских мероприятия и 12 волонтёрских акций, в которых приняли участие более 400 тысяч человек; проведено более 300 экскурсий; организовано 39 выставок (фотовыставка «4 времени года» проведена в Самарской Губернской Думе, в Правительстве Самарской области, на ж/д вокзале г. Самары; фотовыставка «Самарская Лука — заповедный остров России» состоялась в «Музее коллекций» в Самаре) и др.
По итогам 2017 года национальный парк посетило рекордное количество туристов — более двух миллионов, что свидетельствует о том, что Самарская Лука и наша природа являются национальным достоянием России.
Основные ресурсы нацпарка были направлены на выполнение работ по соблюдению режима парка и контролю за хозяйствующими субъектами. Согласно плану была приобретена соответствующая техника для госинспекторов, обмундирование, велись работы по тушению пожаров и ведению противопожарных мероприятий. За 2017 г. инспекторским составом службы охраны территории было проведено 1 643 рейда по выявлению правонарушений установленного режима на ООПТ; у браконьеров было изъято сетей, неводов, бредней общей протяженностью 2 860 м. На правонарушителей по протоколам было наложено 414 штрафов на сумму 1 243 000 рублей, взыскано 159 штрафов на сумму 477 000 рублей; судебным приставам направлено 65 заявлений о возбуждении исполнительного производства на взыскание штрафа. По двум эпизодам собраны административные материалы для передачи в органы полиции с целью возбуждения уголовных дел.
Отделом экологической безопасности и охраны окружающей среды проведено 45 рейдовых (плановых) осмотров, возбуждено 57 дел об административных правонарушениях, было составлено 34 протокола и наложено штрафов: на должностных лиц — 15, на юридических лиц — 5, на физических лиц — 14. Общая сумма штрафов составила 1 446 000 рублей, взыскано — 120 000 рублей. В судебных инстанциях было оспорено 16 постановлений, вынесенных в отношении физических, должностных и юридических лиц, из которых 10 было оставлено в силе судами различных инстанций. Общая сумма ущерба составила 258 321,64 руб., из которых взыскано 246 928,24 руб.
В течение года активно проводилась работа со СМИ, было организовано 4 пресс-тура по территории парка, 3 из них были посвящены проведению Чемпионата мира по футболу — иностранные журналисты знакомились с турмаршрутами национального парка, в т.ч. и с маршрутом на гору Попову. Продолжал активно работать сайт — более 100 000 посетителей за год, более 3 000 подписчиков в группе «ВКонтакте». Национальный парк «Самарская Лука» был и остается бессменным координатором Ассоциации национальных парков и заповедников ПФО, в которую входят 23 заповедных территории, причем в 2017 году присоединились еще территории, которые не относятся к Приволжскому федеральному округу. В рамках Ассоциации были проведены два заседания — в заповедниках «Мордовский» и «Вишерский».
За свою деятельность коллектив парка в целом и многие сотрудники национального парка лично получили различные награды. Основным достижением парка по итогам года стало то, что более полутора миллионов жителей региона выбрали нацпарк «Самарская Лука» лауреатом областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Экология и открытие».
В целом все основные задачи национальным парком были выполнены.
Важным вопросом заседания стало рассмотрение планов развития на 2018 год по основным направлениям деятельности. Директором парка было особо отмечено, что объем финансирования парка не уменьшился, государство, несмотря на сложные экономические условия в стране, продолжает поддерживать систему особо охраняемых природных территорий. В 2018 году в Самаре пройдет Чемпионат мира по футболу и это обязывает коллектив национального парка еще более ответственно подходить к своим функциям и выполнению задач, которые ставит перед нами государство, сообщает пресс-служба парка.
Фото: из открытых источников
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