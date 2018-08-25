В 2020 году маткапитал повысят, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

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В 2018 году средства материнского капитала могут быть потрачены только на улучшение жилищных, образовательных, и иных условий жизни ребенка и семьи.Можно направить на:— оплату обучения в государственных и негосударственных образовательных организациях— оплату содержания, присмотра и ухода за ребенком в школе или в детском саду— оплату проживания ребенка в общежитии, при получении среднего и высшего образования.Условие: Согласно постановлению правительства № 926 от 24.12.2007 г., для того чтобы потратить маткапитал на образовательные услуги, необходимо чтобы образовательная организация находилась на территории России и имела право на оказание образовательных услуг, а ребенок на дату начала обучения ребенок был не старше 25 лет.Можно направить на:— покупку или строительство нового жилья (квартиры или жилого дома)— расширение существующей жилплощади— оплату первоначального взноса кредита или займа, включая ипотечного— погашение платежей по договору участия в долевом строительстве (ДДУ)— уплату вступительного и паевого взносов по договору участия в кооперативном строительстве— компенсацию затрат на строительство (реконструкцию), но не на ремонт— погашение основного долга и проценты по долговым обязательствам.Условие: Согласно постановлению правительства № 862 от 12.12.2007 г., приобретенное, построенное или реконструированное жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность (т.е. его собственниками должен стать владелец сертификата, его супруг и каждый из детей в семье). Кроме этого, жилье должно быть на территории России.Можно направить на:— будущую пенсию мамыУсловие: Разрешено только для владельца сертификата. Средства маткапитала можно направить как в государственный (ПФР), так и в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Для использования материнского капитала для этих целей владельцу сертификата необходимо обратиться в ПФР с соответствующим заявлением. Заявление о распоряжении средствами может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.Можно направить на:— компенсацию затрат на определенные товары и услуги для социальной адаптации, а также интеграции ребенка в общество детей-инвалидовУсловие: маткапитал нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета — постановление правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380.Нет, нельзя. Маткапитал не выплачивают при рождении первого ребенка. С 1 января 2018 года при рождении первого ребенка семья, имеющая доходы не выше полутора прожиточного минимума, может получить пособие в размере 186 тысяч рублей. Оно будет выплачиваться в течение 18 месяцев по 10 500 рублей.