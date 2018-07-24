В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны
24 июля 2018 21:05
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При этом в Алтайском крае доля населения с избыточным весом с 2016 по 2017 год снизилась на 9%, в Магаданской области — на 7,5%. В Курганской области число таких пациентов продолжает расти.
В целом в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Более чем на 25% их количество выросло в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе, где в 2016 году, по данным Минздрава, числился всего один человек с ожирением, в 2017 году их стало 536.
Значительное снижение числа пациентов с ожирением произошло в шести регионах. В Северной Осетии доля населения с этим диагнозом снизилась на 46,6% за год, теперь это менее 4,5 тыс. человек. В Ставропольском крае стало на 4,5 тыс. (18%) меньше пациентов с ожирением.
В Москве пациентов с ожирением — 66,3 тыс., или 0,5% населения. Меньше этот показатель только в Приморском крае: там ожирение диагностировано у 0,4% жителей.
В Еврейской автономной области более половины всех пациентов с ожирением — это дети и подростки (от 0 до 17 лет). Доля несовершеннолетних среди всех страдающих ожирением в регионе в 2017 году превышала 64%. Еще в 14 регионах дети и подростки составили более трети всех пациентов с ожирением, показал анализ РБК. Среди них Северная Осетия, Башкортостан, Калужская область, Пермский край, Брянская область, Тува, Ульяновская область, Волгоградская область и Крым.
В двух регионах — Республике Алтай и Ульяновской области — диагноз «ожирение» поставили более чем 3% от всех детей и подростков. Доля детей с ожирением выросла в Республике Алтай в 3,5 раза за год, в Ульяновской области — в два раза, причем большая часть пациентов — это дети до 14 лет. По данным Минздрава, в Ульяновской области каждый 14-й подросток в возрасте 15–17 лет страдает ожирением. В Петербурге ожирением страдает каждый 15-й подросток из этой возрастной группы. Число пациентов с ожирением в возрасте до 18 лет также резко увеличилось в Кабардино-Балкарии — с 373 в 2016 году до 2082 в 2017 году, это 1% детей.
Доктор медицинских наук, профессор НИИ питания РАМН Алла Погожева считает, что рост заболеваемости ожирением среди детей в России связан с тем, что «их кормят родители, у которых у самих ожирение». По мнению Погожевой, именно родители формируют у детей пристрастие к нездоровой еде и перееданию.
В целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний и состояний, обусловленных недостатком «микронутриентов», Министерство здравоохранения утвердило «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Доля жителей России с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год выросла на 6%, до 1,3% населения (1,9 млн человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа болеющих ожирением составил 5,3% — в конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тыс. человек. Всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что в реальности ситуация может быть существенно хуже. «Существует исследование («Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России». — РБК), проводимое на указанную тему каждые пять лет. Так, по состоянию на 2013 год распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от 25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет составила 30,8%», — заявили в ведомстве.
Количество российских мужчин, страдающих ожирением, к 2013 году выросло в три раза по сравнению с 2003 годом, также заявляла в апреле 2018 года директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Оксана Драпкина, опираясь на данные того же исследования.
Год назад правительство для борьбы с ожирением и другими факторами, снижающими здоровье населения, утвердило проект «Формирование здорового образа жизни», напомнили в министерстве.
Одной из основных причин роста числа россиян с диагнозом «ожирение» является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания, пояснил РБК научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. «Женщина еще не стала беременной, а уже должна знать все основы здорового питания для будущего ребенка. Пищевые привычки формируются бабушками, дедушками, мамами, папами. Чуть что — дают сладкое, чтобы ребенок не плакал», — отметил он.
По мнению Тутельяна, здоровое питание и физическая активность — два фактора, которые могут улучшить ситуацию с ожирением и сопутствующими заболеваниями: «Человек должен понимать, что если съел два пирожных, это надо два часа ходить или час бегать, чтобы потратить энергию».
В реальности количество людей с ожирением в разы больше, чем следует из данных Минздрава, уверена ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии (бывший Институт питания РАМН) Ольга Григорьян. «В России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвертый, то есть 20–25%, страдает от ожирения. Это статистика Центра питания. Если бы в стране страдали такой проблемой только 1,3% всех россиян, мы бы сидели без работы», — заявила она РБК.
По словам Григорьян, рост числа страдающих ожирением обусловлен еще и тем, что пациенты стали чаще обращаться к врачу. «Кто-то спохватывается раньше и идет к врачам», — отметила она. Эксперт указывает, что в целом диагноз «ожирение» ставят очень редко — причем как в регионах, так и в Москве. «Ставят уже осложнения от ожирения. Гипертония, сахарный диабет, артроз — все, что является последствием», — резюмировала она.
Когда диагностируют ожирение
Врачи выделяют четыре степени ожирения. При необходимости узнать стадию заболевания можно, воспользовавшись показателями индекса массы тела. Чтобы вычислить ИМТ, надо разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Например, при весе 55 кг и росте 1,65 м ИМТ составит 20,2.
При ожирении первой степени превышение нормального веса тела составляет 10–30%. Для женщин это соответствует ИМТ 28–31, для мужчин — ИМТ 30–32. Ожирение второй степени — это превышение нормального веса тела на 30–49% (ИМТ женщин — 31–34,5, для мужчин — 32,3–37,2). Третья степень — это превышение нормального веса на 50–99%. ИМТ женщин — 35,5–47,3, мужчин — 37,7–49,7. При ожирении четвертой степени нормальный вес превышен на 100%. У женщин в таком случает ИМТ составляет больше 47, а у мужчин — больше 49.
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