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В 2017 году ФССП завершила 16,9 млн исполнительных производств на общую сумму около 2,2 трлн в связи с невозможностью их взыскания

28 марта 2018 19:43
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В 2017 году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завершила 16,9 млн исполнительных производств на общую сумму около 2,2 трлн руб. в связи с невозможностью их взыскания. Об этом РБК рассказала официальный представитель ФССП Оксана Пулина.

Пулина пояснила, что речь не идет о списании долгов. Исполнительный документ может быть предъявлен повторно в пределах срока, который устанавливается ст. 21 федерального закона №229 «Об исполнительном производстве».

В 2016 году, по словам представителя ФССП, на том же основании было окончено 14,3 млн исполнительных производств на сумму около 1,9 млрд руб.

«Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщают, что на 1 марта 2018 года число потенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тыс.

6 марта ФССП сообщила, что в 2017 году приставы взыскали с должников по алиментам более 1 млрд руб. Вынесено более 24 тыс. постановлений о временном ограничении выезда должников-алиментщиков за пределы России.


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Комментарии



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