Узнать о своих долгах смогли посетители железнодорожного вокзала Самары

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Вчера, 15 августа 2018 года, на самарском железнодорожном вокзале работники Управления ФССП России по Самарской области и сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте провели информационную акцию «Узнай о своих долгах». Прямо в зале ожидания жители и гости Самарской области имели возможность проверить себя на наличие задолженностей через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств».Среди тех, кто решил проверить себя на долги был и гражданин Е., который вовремя не оплатил транспортный налог в размере 6 тысяч рублей. Ему была выдана повестка о явке на прием к судебному приставу - исполнителю. После отпуска мужчине предстоит погасить задолженность и предоставить в отдел судебных приставов подтверждающий документ. Всего за 2 часа проведения акции в ней приняло участие несколько десятков человек.Цель акции — помочь гражданам проверить себя на наличие задолженностей, познакомить их с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», а в конечном счете - сократить количество должников в нашем регионе, в том числе, имеющих административные штрафы, наложенные должностными лицами Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.Согласно требованиям ст. 32.2 КоАП РФ (Исполнение постановления о наложении административного штрафа), граждане должны оплатить наложенные на них административные штрафы в течение 60 дней после вступления в силу постановления об административном правонарушении.Неисполнение данной обязанности, согласно требованиям ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), влечёт за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.Также работники Службы судебных приставов познакомили посетителей вокзала о возможности мониторинга своих задолженностей с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном сайте ведомства (https://r63.fssprus.ru), а также при помощи мобильного приложения «ФССП», при помощи которого можно подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.Подобные мероприятия проводятся ведомствами на регулярной основе, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области