Уволена саратовская чиновница, заставившая учителей собирать снег в мешки

108

Её непосредственному руководителю объявили выговор. Им же отделался и директор школы № 95.— Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчинённых невозможного — корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом, — заявил мэр Саратова Михаил Исаев.Оказалось, что глава районного отдела образования отдала наказ директорам очистить территорию школ от снега, но дворники не справлялись из-за сильного снегопада. Тогда и было решено выгнать на эти работы педагогов, не обеспечив их необходимым инструментом.— При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, погодные условия, инвентарь, объёмы работ, — подчеркнул мэр.Этой зимой в Саратове уже выпало снега на трёхмесячную норму. Особенно много снега выпало в конце декабря — начале января. А в эти пятницу и субботу занятия в школах были отменены из-за метели.