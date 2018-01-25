Утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы

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Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни и здоровья граждан, является одним из приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития страны.Стратегия разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам заседания президиума Госсовета и составит основу государственной политики по повышению безопасности дорожного движения на среднесрочный период планирования. При ее подготовке были учтены положения стратегических документов в областях национальной, экономической, общественной, транспортной безопасности, внешней, миграционной политики, а также социально-экономического развития.Необходимость её принятия подкрепляется аналитически обоснованными выводами о том, что прогнозные значения основных показателей аварийности могут иметь тенденцию к росту, если не будет разработан и реализован системный комплекс мер, направленный на предотвращение негативных трендов.Принятая Стратегия ставит задачу создать рамочную основу для организации системной работы по повышению безопасности дорожного движения. В период с 2018 по 2020 годы будет наращиваться соответствующий потенциал в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения.В Госавтоинспекции отметили, что принятие Стратегии и ее реализация совместно с федеральной целевой программой позволит сохранить тенденцию к сокращению дорожно-транспортного травматизма.