Утро будет начинаться не с кофе. Ведь он скоро исчезнет
19 января 2019 21:50
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При этом 124 диких вида кофе продемонстрировали обратную реакцию — смена климата и условий произрастания улучшили качество кофейного зерна. Исследователи заявляют, что антропогенный (человеческий) фактор также повлиял на количество и здоровье кофейных деревьев. Учёные выяснили, что за 50 лет площадь кофейных лесов уменьшилась на 40 процентов и этот показатель продолжает снижаться. При этом учёные неоднократно отмечали, что фермерам рано или поздно придётся пересаживать кофейные деревья выше в горы, чтобы сохранить условия для сбора качественного урожая.
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